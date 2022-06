Rodrygo busca la temporada de su consagración y se mira en el espejo de Vinicius

En apenas unas semanas Rodrygo Goes comenzará una nueva pretemporada con el Real Madrid. Con tan solo 21 años, el futbolista brasileño afronta la que va a ser su cuarta temporada con el equipo blanco y lo va a hacer con muchas papeletas para convertirse en titular.

En sus dos primeras temporadas el brasileño había mostrado de manera intermitente el jugador que puede llegar a ser. Un futbolista polivalente, con facilidad para encontrar el gol, con técnica y mucho desborde y una gran capacidad para elegir la mejor opción cuando tiene el balón en los pies.

Pero esa misma irregularidad y un carácter algo más apocado que el de Vinicius eclipsaron al ex del Santos, que en la temporada que acaba de finalizar ya ha destapado con más frecuencia el tarro de las esencias.

Rodrygo Goes, celebrando un gol con el Real Madrid en la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

No ha sido capaz de confirmarse como titular indiscutible, pero sí de tener un papel de primer suplente y revulsivo que ha sido clave para Ancelotti. Suyo fue el primer gol para la remontada contra el Chelsea y suyos fueron los dos goles que forzaron la prórroga en la épica remontada contra el Manchester City, que parecía estar tocado por una varita.

"No lo puedo explicar, no tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Dios me miró y me dijo: ‘Hoy es tu día’. Estoy muy feliz de llevar al Madrid a donde tiene que estar, que es en la final de la Champions", dijo tras eliminar al equipo de Pep Guardiola.

Aun así, Ancelotti no contó con él como titular para la final de la Champions. Y precisamente es eso lo que Rodrygo quiere cambiar ahora. La llegada de Mbappé o Haaland le hubiera dificultado un puesto en el once teniendo en cuenta que Benzema y Vinicius son fijos, pero ni el francés ni el noruego jugarán de momento en el Bernabéu.

Un punto a favor de Rodrygo es que, además, ha visto cómo se ha marchado Bale y cómo el club estudia muy seriamente la posible venta de Asensio. De este modo se le quedaría el camino despejado ya que ni Brahim ni Kubo parece que vayan a volver a la entidad madridista este verano.

Con estos ingredientes y a la espera de saber si el Real Madrid se refuerza con algún jugador de banda en ataque (como podría ser Serge Gnabry), Rodrygo espera que esta sea la temporada de su consagración. El mejor ejemplo lo tiene en su compatriota Vinicius, que durante varias temporadas no fue indiscutible para Zidane debido a su irregularidad y su juventud, pero finalmente se ha asentado como una de las piezas clave del equipo.

El espejo de Vinicius

Cierto que Rodrygo no posee la exuberancia física del ex del Flamengo ni tampoco su regate, pero a su favor juega una mayor disciplina táctica y su capacidad de adaptarse a cualquiera de las tres posiciones de ataque. Un multiusos para Ancelotti que puede dar incluso descanso a Benzema en la posición de '9' si es necesario.

Pero la plantilla del Real Madrid es amplia y cada vez ofrece más soluciones tanto a nivel de nombres como de esquemas. Realmente ni Bale, ni Hazard, ni Asensio tuvieron el peso en el equipo la pasada temporada como para quitarle el puesto a Rodrygo. El que lo hizo fue Valverde.

Rodrygo

Con la liga amarrada, el Madrid se centró en la Champions contra equipos que partían con el cartel de favoritos. En esos casos Ancelotti sacrificó el tan reconocible 4-3-3 por el 4-4-2, para reforzar el centro del campo con Valverde (o Camavinga en su defecto).

El uruguayo posee unas cualidades que nada tienen que ver con las del brasileño, por lo que este último tuvo que esperar desde el banquillo. Y la jugada no pudo salir mejor para el Madrid que, además de la Liga y la Supercopa, acabó levantando también la Champions en París. "Es un ejemplo. No ha jugado muchos minutos pero han sido de calidad y han marcado la diferencia", decía Ancelotti sobre Rodrygo el pasado mes de mayo, poniendo en valor la buena actitud que ha mostrado siempre el carioca.

Ahora el gran objetivo de Rodrygo es que su equipo siga ganando, pero que lo haga con él de titular. Su carrera de momento va, como debería ser por su edad, in crescendo. En su primera temporada en el Real Madrid, donde ganó la liga del covid, disputó 26 partidos, en los que sumó 7 goles y tres asistencias y a los que habría que sumar los tres partidos y dos goles que hizo con el Castilla.

Fueron cifras destacadas para un debutante, pero que no tuvieron continuidad en la temporada 2020/2021. A pesar de jugar hasta 33 partidos solo marcó dos goles y comenzaron a crecer las dudas en un jugador sobre el que además se alargaba la sombra del posible fichaje de Mbappé.

Una mejora notable

Pero en esta temporada Rodrygo, con un rol de revulsivo, ha superado todas sus cifras anteriores. 49 partidos en los que ha marcado siete goles y ha repartido siete asistencias. A sus 21 años ya suma más de 100 partidos con el Madrid, cifras al alcance de muy pocos jugadores.

Su crecimiento en su periplo hasta ahora en Madrid, la menor competencia y la falta de fichajes juegan a favor del que ya es uno de los mejores extremos jóvenes del mundo. Su valor de mercado no ha parado de crecer (según Transfermarkt vale 60 millones de euros) y en el Real Madrid confían en un futbolista que creen que irá a más, por eso parece que su renovación (acaba contrato en 2025) será una de las siguientes en caer por el Santiago Bernabéu.

Rodrygo

Ahora su gran reto es poder ser esa estrella que el Real Madrid ha estado buscando en el mercado y no ha encontrado. De momento, la estrategia de buscar a futbolistas jóvenes en el mercado sudamericano le ha dado sus frutos al club blanco en su mayor parte, ya que Militao, Vinicius y Valverde cuentan con la vitola de titulares en estos momentos. Rodrygo debería ser el siguiente en romper esa barrera y hacerse inamovible en el equipo inicial de Carlo Ancelotti.

