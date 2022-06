Asensio, entre Real Madrid y Manchester United: una decisión clave en su futuro y en su reto por el Mundial

Marco Asensio se encuentra en una situación complicada durante estos días. Los rumores sobre su futuro no dejan de agolparse y es el que el mallorquín tiene un dilema abierto en estos momentos: renovar, quedarse sin movimientos o marcharse del Real Madrid. La segunda opción parece totalmente descartada, por lo que tendría que tomar una decisión entre la primera y la segunda. Y todo mientras ha recibido el fuerte interés del Manchester United.

El balear quiere quedarse en el Real Madrid, un club que apostó muy fuerte por él cuando todavía era un niño casi sin experiencia en la élite. Sin embargo, no ha terminado de confirmarse como un jugador clave en el equipo. Ha alternado momentos de brillantez y titularidad con otros más desaparecido. Y eso es lo que hace que el conjunto merengue no vea con demasiados malos ojos una salida.

Se acercan momentos claves para Asensio, que debe elegir un camino. De momento se encuentra concentrado con la selección española, con quien debe finalizar este periodo de partidos de la Nations League. Y a su vuelta, será llegará el punto en el que tenga que sentarse a hablar cara a cara con el conjunto madridista para poner fin a este importante caso que marcará la operación salida del Santiago Bernabéu.

Marco Asensio en la fiesta de celebración de La Decimocuarta Europa Press

El Manchester llama a su puerta

Asensio es ahora mismo una completa duda en el panorama del Real Madrid. Termina contrato en el año 2023 y por ello el club está obligado a dejar su situación cerrada este verano. O una renovación que confirme su continuidad, o una venta para evitar que salga completamente gratis el curso que viene.

Todavía no está clara cuál es la mejor opción para ambas partes. El sueño de Marco era triunfar en el Real Madrid, pero este se ha puesto realmente complicado debido a su irregularidad manifiesta. Por ello, la posibilidad de la renovación es una elección que no está del todo clara a pesar de que el tiempo apremia.

Y en mitad de sus dudas han llegado cantos de sirena desde Inglaterra. Sky Sports informa de que el Manchester United ha llamado a su puerta para intentar convencerle de su fichaje. A pesar de que podría llegar gratis el próximo curso, las urgencias de los red devils son demasiadas. Ten Hag, nuevo entrenador del club de Old Trafford, le quiere en su nuevo proyecto.

Desde las islas se apunta a que el traspaso se podría cerrar en unos 50 millones de euros, aunque se trata de una cantidad un tanto elevada. El Real Madrid, en caso de no optar por una prórroga de su contrato, accedería incluso a negociar por una cifra sensiblemente menor. Su valor de mercado actual, según el portal especializado Transfermarkt, es de 40 'kilos'.

Marco Asensio pelea por un balón en el derbi contra el Atlético de Madrid Europa Press

Asensio mantiene la duda

El jugador balear sabe perfectamente cuál es su situación actual, la cual no es nada fácil. Este verano tiene que tomar una decisión que será clave para su futuro. Su próximo contrato ocupará, en teoría, los mejores años de su carrera profesional por su edad. Ha cumplido 26 este mes de enero y el cartel de joven promesa se le cayó hace tiempo entre idas y venidas.

Ya sea a través de un fichaje por un nuevo club o de una renovación con el Real Madrid, tendrá que dar un paso al frente y elegir qué es lo que quiere hacer. A Marco no solo le influye en ese pensamiento su rendimiento a nivel de equipo, sino que en el horizonte también tiene, marcando esa decisión, la posibilidad de jugar el Mundial con España.

El balear sabe que para ello necesita tener continuidad y estar en una plantilla en la que pueda ser titular y en la que goce de la mayor cantidad de minutos posibles. Si con eso saca su mejor versión, sus goles y sus asistencias, la llamada de Luis Enrique rumbo a Qatar llegará.

Además, el técnico asturiano ha demostrado que no le tiembla el pulso a la hora de llamar a jugadores de equipos de un nivel inferior a los grandes, por lo que salir del Real Madrid no sería un problema. Al contrario, quizás sea una bendición. Y puede que en el United, Ten Hag sí le ofrezca lo que Carlo Ancelotti en el Real Madrid ahora mismo no le puede garantizar.

Marco Asensio, durante un partido del Real Madrid AFP7 / Europa Press

Un proyecto de medio éxito

Marco Asensio llegó al Real Madrid con el cartel de gran promesa. El club banco y el Mallorca hicieron oficial su acuerdo en diciembre del año 2014. Después llegaría un largo periodo de cesión en el RCD Espanyol antes de formar parte de la primera plantilla.

El balear estaba llamado a ser el jugador referencia del fútbol nacional y así lo demostró en su primera temporada de blanco. Clave en la segunda unidad y uno de los jugadores más utilizados, con goles y cabalgadas para el recuerdo.

Después llegó la dichosa lesión de rodilla que truncó por completo su progresión cuando estaba llamado a liderar el proyecto del Real Madrid, a quien eligió por delante del Barça. Y nada más volvió a ser igual. Este año ha vuelto a firmar una temporada de altibajos, con idas y venidas, pero sin ser importante para Ancelotti en el tramo fundamental.

Ha conseguido eso sí 12 goles, su récord en una temporada, y 4 asistencias, pero se ha mostrado irregular e incluso ha tenido enfrentamientos con la grada. Sus imágenes intentando reivindicarse ante algunas críticas no han ayudado a hacerse con el cariño completo de la hinchada. Lo cierto es que nunca se ha terminado de consolidarse y la duda ha sido su sello más habitual. La misma sensación que hay ahora en torno a su futuro mientras el Manchester de Cristiano Ronaldo llama con fuerza.

[Más información: El Real Madrid hace oficial el fichaje de Tchouameni hasta el año 2028]

Sigue los temas que te interesan