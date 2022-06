Pedja Mijatovic: "Luka Modric ha conseguido cinco Champions y me sigue hablando de ganar"

Pedja Mijatovic ha sido el último en poner en valor la renovación de Modric por el Real Madrid. El hombre que con su gol consiguió la séptima Copa de Europa para el equipo madridista se ha deshecho en halagos hacia Modric en El Larguero de la Cadena SER.

Mijatovic ha destacado como principal motor de su carrera la ilusión que sigue mostrando el croata por el fútbol: "Le conozco y tiene la misma ilusión y bastante futbol por delante. La edad, desde hace bastante tiempo, con la profesionalidad que tiene Luka y unos cuantos más, ya no tiene ninguna importancia. Si tienes ilusión y estás bien físicamente puedes dar muchas cosas más".

"Normalmente, los jugadores que cumplen años, a partir de los 33 más o menos, ya empiezan a coger peso. Pero los profesionales como Luka pierden peso. Empieza la temporada con 71 kilos y termina con 70. Ese es el secreto. Tiene por lo menos un año más de este nivel. No me sorprende la renovación porque lo merece, ha sido clave en los éxitos de este año", ha añadido.

Luka Modric renueva con el Real Madrid hasta 2023 Real Madrid

La ambición de Modric sigue intacta, y en noviembre jugará en Qatar el que puede ser su último Mundial, pero sigue pensando en el Madrid: "Lo que a mí me fascina es que me dice: 'El Mundial es una cosa pero el Madrid es mi prioridad absoluta. No me voy a poner el freno de mano para llegar perfecto. Si llego bien, pues genial, pero para mí el Madrid es todo'", ha dicho Mijatovic sobre el compromiso del '10' blanco con su club.

La carrera de Modric ya es de diez temporadas en el Real Madrid, un tiempo en el que ha ganado cinco Champions. Mijatovic cree que cuando llegó hace 10 años, "ni en los mejores sueños, se hubiese imaginado un guion así". "Cinco Ligas de Campeones. Los grandes futbolistas como Ronaldo Nazario, Ibrahimovic y unos cuantos más no tienen ninguna y él cinco. Y lo más increíble es que quiere ganar. Me habla de la temporada que viene, que si hay que ganar la Liga otra vez, podemos hacer más en la Champions, el Barça no está bien, etc.".

Pero el exfutbolista montenegrino no ha hablado solo de logros pasados, también lo ha hecho sobre los fichajes de futuro. "Me ha dicho que Tchouaméni tiene mucha calidad. No es tan creativo, encaja más en la posición de Casemiro y a Luka le ha parecido un joven con muchísima proyección".

Una retirada de blanco

Sobre la cuestión de la retirada de Modric, Mijatovic cree que su idea es terminar en el Real Madrid y no buscar soluciones más allá del Santiago Bernabéu: "Tampoco piensa demasiado en esto. Lo importante para él es la temporada que viene. Si Luka sigue con este liderazgo, protagonismo y nivel, seguirá un año más; siempre y cuando el Madrid quiera"

"Él no quiere estar aquí por estar y ser uno más. No. Luka quiere seguir siempre y cuando pueda aportar cosas importantes. Cuando él vea que ya no aporta tanto buscará otras soluciones", ha sentenciado.

