Los nuevos retos de Luka Modric en el Real Madrid: una renovación para agrandar su leyenda

Luka Modric ya es leyenda del Real Madrid y del fútbol mundial. Sin embargo, a sus 36 años, el genio de Zadar quiere seguir jugando y quiere seguir haciendo disfrutar al público del Santiago Bernabéu. Por eso, tenía claro que tras otro año de éxito en lo personal, y también en lo colectivo, su prioridad absoluta era renovar con el conjunto blanco.

Cuando ambas partes decidan que el final del camino habrá llegado, Luka dará un paso al lado y anunciará su retirada definitiva. Pero eso no llegará, como mínimo, hasta los 37. Aunque viendo el rendimiento que ofrece Modric temporada tras temporada, parece que cumplirá los 40 vestido de corto y sobre el césped del coliseo blanco. Este miércoles es el día elegido para el acto oficial de una de las renovaciones más merecidas de los últimos tiempos.

Hace ya varios años que el Real Madrid y Luka Modric se sentaron a hablar de cuáles iban a ser las líneas maestras de sus conversaciones desde ese momento en adelante. Club y jugador se idolatran, pero es conveniente cuidar las relaciones y dotarlas de sinceridad para que no se vivan casos como los acontecidos recientemente. Sobre todo con algunas renovaciones de leyendas que se truncan por unas pretensiones desmedidas y fuera de lugar.

Modric siempre tuvo claro que no quería correr esa suerte y que quería cerrar su década de blanco siempre con respeto y buen entendimiento. Por ello, ha ido firmando sus renovaciones año tras año mientras iba deslumbrando en el campo. Él era el mejor y el club le daba, nada más y nada menos, que lo merecido. Y así, hasta que el croata se canse de ir repartiendo su magia por los estadios de Europa. Esta es la forma en la que se ha gestado una nueva renovación que llegará hasta el 30 de junio de 2023. Y después, ya se verá.

Cinco minutos de conversación

Eso es lo que han tardado Luka Modric y Florentino Pérez en dejar cerrado un caso que a nadie le preocupaba. Y no es porque el balcánico no tenga importancia en la plantilla, sino porque no había peligro alguno de incendio. Modric conoce perfectamente la postura del club con este tipo de asuntos, pero también el enorme amor que se le tiene en la capital de España y en la entidad de Chamartín.

Por ello, cuando el genio del centro del campo y el presidente del Real Madrid se sentaron a hablar, les sobraron casi cuatro de esos cinco minutos para terminar de sellar una renovación que le servirá a Modric para seguir agrandando su leyenda en el club blanco. Hubo que hablar de dinero, lógicamente, y de los intereses deportivos de 'Lukita' para este curso, pero fue una conversación y cordial, casi de padre a hijo, con todo bien atado.

La renovación de Modric quedó resuelta al término de la final de París, pues ya venía encaminada desde antes. A pesar de la pequeña expectación que se llegó a crear en ciertos momentos cuando Luka aseguraba que estaba esperando a que el club le llamara, todo estaba más que sellado. Era una relación imposible de romper, tal y como se ha demostrado. Ambos llegaron al acuerdo de que lo mejor era que el anuncio se produjera tras intentar conseguir La Decimocuarta que, finalmente, se terminó ganando.

De por medio se ha colado el anuncio oficial de Antonio Rüdiger, pero Luka tendrá ahora su gran momento. Ese apretón de manos con Florentino Pérez y esos micrófonos abiertos para poder cantar a los cuatro vientos su amor eterno por el Real Madrid.

Los nuevos retos de Modric

Con esta renovación y su permanencia en el club hasta el año 2023, Luka Modric tiene la oportunidad de seguir ampliando su ya magnánimo legado en el Real Madrid. El croata es un jugador de época, sin duda entre los mejores centrocampistas, no solo de historia blanca, sino de todo el fútbol mundial. Pero ahora tiene más retos por delante que seguir cumpliendo.

El primero de ellos, seguramente el más importante, es seguir subiendo en el escalafón de los más laureados. Con los tres títulos conseguidos este curso, Supercopa de España, Liga y Champions, Modric suma ya 20 conquistas con la camiseta del Real Madrid. Está igualado a Nacho y solo tiene por delante a otros cinco futbolistas. Con 22 títulos está su compañero Karim Benzema, al que lógicamente no podrá superar.

Sin embargo, sí podrá hacerlo con Sergio Ramos y con Manolo Sanchís, que suman las mismas conquistas que el galo. Teniendo en cuenta que este curso el Real Madrid volverá a jugar la Supercopa de España y también la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, las posibilidades de éxito aumentan exponencialmente. Por delante ya solo tendrá a Paco Gento, con 24, quien también a está a tiro, y a Marcelo, con 25. No sería descabellado pensar que ocupar ese Top3 por detrás del brasileño y de Karim sería un objetivo posible.

Otro reto que tiene por delante Modric es el de llegar a una cifra simbólica como son los 450 partidos. Actualmente, se encuentra en el Top20 histórico del club con 436 apariciones. En una temporada sin lesiones y con regularidad, el croata podría dejar a atrás a leyendas como Cristiano Ronaldo, Paco Buyo, Emilio Butragueño o Amancio Amaro.

Luka también persigue otro tipo de récords, quizás menos vistosos, pero igualmente importantes. En estos momentos se encuentra dentro del Top10 de jugadores más veteranos en vestir la camiseta del Real Madrid con 36 años y 259 días. Pero este registro podría superarse, lógicamente, si Luka vuelve a vestir la camiseta en algún partido del conjunto blanco al término de la temporada que viene, ya sea en una nueva final de Champions o en el final de La Liga.

Modric podría llegar a ponerse la elástica merengue con alrededor de 37 años y 250 días, lo que supondría superar el registro de Paco Gento, con 37 años y 212 días, y colocarse en el Top5 histórico del club. Además, Modric persigue también otros logros como llegar a los 35 goles y las 75 asistencias en el Real Madrid o sumar más capitanías de blanco.

Tras la salida de Marcelo, Luka gana un puesto en el escalafón y ya es tercer capitán. Benzema será indiscutible ahí, pero teniendo en cuenta que Modric suele tener más protagonismo que Nacho en el once, cada ausencia del galo por descanso, lesión o sanción podría ser una nueva oportunidad para el balcánico de seguir haciendo historia. Así es como Luka puede agrandar todavía más su leyenda tras su merecida renovación.

