Marco Asensio siembra la duda sobre su futuro: "Cuando acabe con la Selección hablaremos"

Marco Asensio ha hablado desde la concentración con la selección española y lo ha hecho muy claro sobre su futuro. El jugador del Real Madrid no cierra la puerta a una salida este verano del club blanco. Sabe que le queda un solo año de contrato y que tiene que negociar con la dirección del conjunto madridista para tomar una decisión que puede ser importante de cara al próximo mercado.

El mallorquín todavía no ha tomado una decisión sobre qué hacer, pero no esconde que hay cierto nerviosismo. Su primera intención es quedarse, pero sabe que necesita jugar para seguir disfrutando de cosas como la concentración que está viviendo ahora mismo con la Selección. El objetivo a largo plazo es estar en el Mundial y ser importante en los planes de Luis Enrique.

Para ello tiene que jugar de forma regular y en el Real Madrid solo lo ha hecho a ratos, de manera poco continuada. Durante unos meses sí ha sido importante para Carlo Ancelotti, destacando en el aspecto goleador cuando a Karim Benzema se le mojaba la pólvora o cuando Vinicius había perdido su chispa. De hecho, ha sido su año más acertado de cara a la portería rival.

Hay 'caso Marco Asensio'

Sin embargo, el final de temporada no ha sido el soñado ya que ha sido adelantado por otros jugadores como Rodrygo Goes. El brasileño ha sido el alma de las remontadas y Asensio ha pasado a ser secundario. Por ello, desde la concentración de la Selección en Ginebra, el '11' del Real Madrid no esconde que hay caso abierto con su futuro.

"Mi futuro no tiene por qué depender de si tendré o no un puesto en el próximo Mundial. Veremos. Los rumores forman parte del fútbol y más en el Real Madrid. Que siempre se le asocian jugadores de gran nivel. Cada verano salen muchos jugadores y es algo con lo que tenemos que convivir".

A pesar de que apele al tópico de los rumores, el mallorquín sabe que es necesario tomar una decisión tanto por parte del club como por la suya propia. Al terminar su vinculación en el 2023, este verano tendrán que optar por una renovación o por una venta para no provocar una salida gratis: "Me queda un año de contrato y ahora estoy centrado en la selección. Cuando acabe esta concentración, hablaremos. Ya se verá lo que haré con mi futuro".

La situación deportiva de Asensio

Marco Asensio también analizó en rueda de prensa otros aspectos como la diferencia entre Carlo Ancelotti, su todavía entrenador en el Real Madrid, y Luis Enrique, el míster en la Selección: "Ancelotti es un sabio del fútbol. Luis Enrique es un gran entrenador que ya ha conseguido grandes cosas".

Sobre el italiano afirmó también que tiene la esperanza de convencerle para poder ser titular de manera más frecuente. Asentarse en el once es su gran objetivo en estos momentos, algo que le podría dar también continuidad en la Selección: "Es algo que últimamente estoy buscando. Siento que esa confianza es importante. Este año ha sido bueno y quiero que esa continuidad no sea por meses sino que se prolongue durante toda la temporada".

Marco también analizó lo que se ha encontrado en el vestuario de España en esta concentración después de haber pasado varias ventanas sin recibir la llamada de Luis Enrique. De momento, los resultados no han sido positivos tras dos empates contra Portugal y la República Checa: "Hay buen rollo y se dan todas las condiciones para llegar a los objetivos".

