El Real Madrid estrecha el cerco a Tchouameni tras las presiones del PSG: horas claves para el fichaje

La operación de Aurélien Tchouameni ha entrado en un momento clave. Tanto Real Madrid como PSG lo saben y esperan ansiosos una decisión que puede cambiar el futuro de ambos clubes. El centrocampista francés que ha deslumbrado a toda Europa esta temporada se debate entre los dos clubes una vez el Liverpool ha quedado ya relegado a un segundo plano.

El caso del centrocampista del AS Monaco ha cogido un tinte muy parecido al de Kylian Mbappé en las últimas semanas. El Real Madrid siempre ha ido por delante en la carrera por su fichaje, ya que el jugador tiene el deseo de vestir de blanco. Sin embargo, en cuanto los parisinos han abierto la chequera y han puesto encima de la mesa mucho más dinero del que nadie pensaba, la balanza se ha decantado hacia su lado.

El Real Madrid, tras perder a la estrella de Bondy, no ha querido darse por vencido en el caso de Tchouameni y por eso ha decidido entrar con todo. Quieren tener más que convencido al jugador, ya no solo en lo económico, sino también en cuanto al proyecto deportivo de presente y futuro. Su gran temporada les avala y su rendimiento especial en Champions este año también. Así se lo han hecho saber desde las altas esferas del club para poder convencerle. Y no solo eso, sino para que él convenza a su propio equipo.

El club blanco ha decidido poner toda la carne en el asador para consumar de una vez por todas el gran fichaje del verano. Las cifras siguen estando claras y es que el Real Madrid no quiere subir de esos 80 millones que se han estipulado como tope. Fue la primera petición del AS Monaco y los merengues quieren llegar a ella mediante bonus.

Sin embargo, los rumores que rodean al interés del PSG hablan de que sus ofrecimientos han llegado hasta las tres cifras y que los 100 millones se les quedan cortos. Una diferencia notable que, aún así, no ha dejado al Madrid fuera de juego. Eso ha hecho que los blancos ahora se vean recuperando el terreno perdido en horas claves para el fichaje.

Tchouameni debe decidir

El Real Madrid confía más que nunca en el medio francés. El jugador ya le dio el 'sí' a los blancos hace unos días y por eso esperan que, no solo mantenga su palabra, sino que la haga valer por encima de otras cosas como el dinero. Tchouameni se sabe y se siente deseado, pero su mente está puesta en el Santiago Bernabéu por delante del Parque de los Príncipes y de Anfield.

El jugador sabe que la oferta del PSG es mayor tanto para él como para el AS Monaco. Y aunque a él le pueda dar igual la diferencia en su salario, tiene que convencer al club del Principado de que no solo el dinero es importante. Su papel es clave es para que la balanza se decante del lado del Real Madrid en una batalla que va más allá de un solo nombre, como ya sucedió con Kylian Mbappé.

De momento, el Real Madrid no ha recibido su oferta que incluiría, a priori, los bonus dentro de esos 80 millones de euros. Tchouameni y sus agentes deben presionar al Monaco para que entable negociaciones con el Real Madrid antes de que los blancos den por imposible la operación, ya que no pretenden estar todo el verano enfrascados en una gran batalla si no tienen una expectativa clara de vencerla.

Un mercado sin locuras

El Real Madrid tiene los planes a seguir muy claros en el mercado de fichajes. Cuenta con una plantilla que acaba de ser campeona de Liga y campeona de Europa. Por ello, no están admitidas las locuras y sí los refuerzos de aquellas posiciones que todavía no cuentan con un suplente de garantías.

Mbappé tenía su propio hueco y por eso su no llegada no empuja directamente a hacer un gran fichaje en la delantera. El caso de Tchouameni es distinto ya que en el club sí consideran que hace falta un recambio de garantías para Casemiro, sobre todo de cara al futuro y a una temporada que con el Mundial de por medio, podría superar los 70 partidos para algunos jugadores.

El Real Madrid se puede permitir darlo todo por el francés, siempre y cuando haya opciones, ya que el resto de movimientos deberán responder a esa idea de completar la gran plantilla que ya hay. Cerrar renovaciones importantes como las de Militao, Vinicius, Modric, Kroos o Benzema es otro capítulo importante que ocupa la actualidad de la cúpula del conjunto madridista.

