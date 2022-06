Dilema con Kubo: sin sitio en el Real Madrid y en busca de una cesión top

La cesión de Takefusa Kubo al RCD Mallorca llega a su fin. El equipo bermellón logró la permanencia en Primera División, pero el futbolista japonés no continuará más tiempo en territorio balear. El cambio en el banquillo dejó al joven jugador en un segundo plano, algo que es contraproducente para su rendimiento. Tampoco tiene sitio, a priori, en el Real Madrid por lo que en el club blanco le buscan la mejor opción para un nuevo préstamo.

Take no ha acabado de despegar en el Mallorca. No ha superado la barrera de los 2000 minutos esta temporada y su explosión sigue a la espera. Esto puede llegar en cualquier momento, como le ha pasado a Vinicius Júnior esta campaña. Pero para ello necesita protagonismo y tiempo importante de juego. Esto es clave para descubrir cuál será su equipo de destino.

En el Real Madrid el cupo de extracomunitarios está completo con Vinicius, Militao y Rodrygo. Se espera que el pasaporte de 'Vini' no tarde en llegar, pero incluso así, habría que esperar a ver qué ocurre con otros como Reinier o tal vez con algún fichaje que no es comunitario. Ante este escenario, Kubo se queda sin hueco para formar parte de la plantilla para la 2022/2023.

Mejor opción

En principio, el escenario es el de la cesión. Pero bien es cierto que al acabar su préstamo en el Mallorca, debe comenzar la pretemporada con el Real Madrid de Ancelotti si no cambia su situación antes. La 'Operación Salida' todavía no ha empezado. Isco, Bale y Marcelo dicen adiós, aunque esto es algo que ya se conocía al acabar los tres contrato.

Take Kubo, en un partido del RCD Mallorca de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Jovic o Mariano son otros de los que no cuentan. El hispano-dominicano está en la agenda del Getafe. Además, hay otras situaciones que están en la agenda. Desde Ceballos a Vallejo, pasando por qué puede pasar con Asensio. Así como con otros jugadores que acaban cesión: Mayoral, Odriozola, Reinier y el propio Take Kubo.

Después de los préstamos en Villarreal, Getafe y Mallorca, habría que esperar qué opciones tiene sobre la mesa y cuál encaja mejor en sus planes. Y también en los planes del Real Madrid. Kubo tiene contrato hasta junio de 2024 con el club de Concha Espina, por lo que todavía tiene tiempo para acabar de salir del cascarón y ganarse una oportunidad en el primer equipo blanco.

Guiño de Vinicius

En el conjunto merengue contaría con apoyos como el de Vinicius. El extremo brasileño se refirió recientemente a Take Kubo: "He jugado con él en el pasado y es un jugador muy habilidoso y con una gran ventaja. Estoy convencido de eso". "Seguirá teniendo un buen desempeño y seguirá creciendo. Espero con ansias el día en que regrese al Real Madrid", sentenció tras la victoria de Brasil sobre Japón.

[Más información: El cambio de Vinicius en un año para hacer historia en el Real Madrid y en la selección de Brasil]

Sigue los temas que te interesan