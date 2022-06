El cambio de Vinicius en un año para hacer historia en el Real Madrid y en la selección de Brasil

Hace un año pocos podían prever la importancia que ganaría Vinicius Júnior en el Real Madrid. Ha conseguido cambiar las críticas por aplausos. Algo que se ha trasladado a la selección de Brasil. Su enorme calidad y superioridad por banda izquierda han provocado que incluso Tite desplace a jugadores como Neymar para sacar también con la Canarinha la mejor versión de 'Vini'.

El jugador del Real Madrid está listo para lo que venga. Tiene ambición y ganas de superarse: "Quiero seguir haciendo historia y evolucionar para hacer grandes cosas en el fútbol. A la edad de 21 años, estar en la selección nacional y marcar un gol en la final de la Champions League es un peso muy grande, me da equipaje para soñar".

Al Santiago Bernabéu llegó dos años después de dar el salto en el fútbol profesional de Brasil. Sus primeras temporadas fueron como una particular montaña rusa entre buenos momentos, lesiones y bajones de rendimiento. Con la llegada de Carlo Ancelotti, un plus de confianza le reforzó y de ahí a ver su mejor versión con la camiseta blanca, algo que se ha visto traducido también con su selección.

De Brasil a Madrid

No había cumplido ni la mayoría de edad. Ni siquiera era un fijo en el primer equipo del Flamengo. Aún así, el Real Madrid no dudó en lanzarse a por un joven y desconocido, para la élite, Vinicius Jr.. "Llegar al Real Madrid a la edad de 18 años es muy complicado, yo, que había subido al profesional a la edad de 16 años, no hice toda la base, es aún más complicado. Siempre he tenido la cabeza clara, el club me dio confianza y lo que más necesitaba", confiesa.

Vinicius, durante su presentación como jugador del Real Madrid EFE

En esas primeras semanas en la capital española jugó para el Castilla, pero no tardó ni unos meses hasta que fue un habitual en las convocatorias del primer equipo. "En la primera temporada tuve altibajos, es normal debido a mi edad, tenía 18 años, estaba cambiando, todo nuevo, en un nuevo fútbol, completamente diferente, con mucha parte táctica evolucionando y aprendiendo tan rápido que a veces es un poco complicado", afirma.

La evolución que ha ido marcando la ascensión de 'Vini' en el fútbol va de la mano con la confianza que le han ido trasladando los diferentes entrenadores que ha tenido: "Todos los entrenadores me dieron tranquilidad y confianza para llegar así a 2022. Estaba tranquilo, con más experiencia y eso es lo que pasó".

Nuevo intocable

Con el clan brasileño como apoyo, la ayuda de Benzema en los trucos para la definición y la gran confianza mostrada por Ancelotti, esta temporada 2021/2022 se ha convertido en la de su confirmación en la élite. Con 52 partidos disputados, 4.274 minutos sobre el terreno de juego, 22 goles y 20 asistencias, Vinicius ha firmado su mejor campaña hasta la fecha en su carrera futbolística.

Vinicius Júnior, celebrando el gol de La Decimocuarta del Real Madrid Spada / LaPresse via ZUMA Press / DPA

La guinda al pastel la puso con la final de la Champions League ante el Liverpool. Él fue el autor del gol de La Decimocuarta. Un premio al trabajo de años. Un momento con el que muchos futbolistas sueñan desde niños y que solo los elegidos pueden alcanzar. Él lo ha logrado antes de cumplir los 22 años, edad que alcanzará el próximo mes de julio.

Ahora ya nadie duda de que 'Vini' representa el presente y el futuro del Real Madrid y del fútbol. Es uno de los intocables. De esos conocidos en el equipo blanco como innegociables. Este estatus al que ha logrado llegar va de la mano con otro de los que se había convertido en uno de sus retos personales: hacerse un sitio en la selección de Brasil.

El sueño de Qatar

Con el Real Madrid no ha hecho más que comenzar a escribir su historia. Esta promete ser la primera 'Orejona' de otras cuantas. Ha saboreado la gloria con su equipo y esto es algo que quiere repetir con la Canarinha. En menos de medio año empieza el Mundial de Qatar y para Tite ya es un fijo en sus planes. Tanto es así que en su país son mayoría los que creen que el carril izquierdo del ataque debe ser para él.

Incluso por delante de Neymar. Prefieren que el del Paris Saint-Germain modifique su sitio en el dibujo porque Vinicius es totalmente voraz y decisivo por la banda izquierda. "Es el momento más importante", señala sobre la Copa del Mundo. "El equipo está trabajando para llegar a este momento especial al que todos los jugadores quieren llegar. Para mí no es diferente", asegura. 'Vini' también quiere hacer historia en Qatar.

