Ferran Torres: "He tenido varias oportunidades de fichar por el Real Madrid"

Ferran Torres es uno de los jugadores más importantes de la selección española de Luis Enrique. Por sus botas pasan buena parte de las opciones de éxito del equipo nacional. Así es en este parón postemporada y así será también en la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022 en la que el delantero del Barça parece ser un fijo.

A pesar de su rendimiento irregular en el equipo de Xavi Hernández, sigue teniendo la total confianza de Luis Enrique, a quien le une una estrecha relación. Ferran, además de su pupilo en la Selección, también es la pareja sentimental de su hija Sira.

Sobre esa peculiar circunstancia, sobre posibles ofertas del Real Madrid en el pasado y sobre lo que sería compartir vestuario con una leyenda como Robert Lewandowski ha hablado en una extensa charla en el programa de El Partidazo de la Cadena COPE.

Ofertas del Real Madrid

"Cuando era joven tuve varias oportunidades de fichar por el Real Madrid, pero vimos que no era el momento. En una estaba en el Mundial y subí al primer equipo del Valencia y creo que ha ido bien. Las otras tres son más de pequeño y le das más importancia a estar más cerca de casa y decidimos seguir mi familia y yo".

La llegada de Lewandowski

"Que Robert Lewandowski esté motivado por venir al Barcelona es un orgullo. Ojalá llegue a un acuerdo y pueda venir".

Fichaje por el Barça

"Si venir al FC Barcelona ya es algo grandioso, por no decir lo máximo, que te llame Xavi Hernández, con lo jugadorazo que ha sido, fue decisivo. Me transmitió su idea, sus ganas e hice todo lo posible para venir al Barça".

Una temporada muy complicada

"Ha sido un año difícil porque tuve la salida, una lesión medio grave y llegué al Barcelona con ilusión. Le dimos un poco la vuelta y clasificarnos para la Champions y la Supercopa, pero no acabamos de la mejor manera".

La situación del Barça

"Sabía dónde venía, que el club estaba en un momento complicado y que había que dar lo máximo para clasificarnos para la Champions porque si no era un fracaso, y el objetivo lo cumplimos. Ahora a pensar en la siguiente temporada y a intentar ganar títulos".

Preocupado por el gol

"No me he agobiado, estaba muy tranquilo. Soy extremo, no delantero, pero tengo gol y cuando puedo también tengo que dar asistencias. Estoy orgulloso de que le he dado al equipo más trabajo a parte del gol. Soy un jugador ambicioso y cuando fallo quiero aprender. No me como la cabeza porque puedes acabar mal, reviso jugadas para poder mejorar".

Su relación con Luis Enrique

"Es muy buena. Me dio total confianza desde el primer minuto. Es un trato profesional y voy con él hasta la muerte. Hay que ser inteligente, una cosa es ser profesional y otra la vida de fuera".

El mal momento del Valencia

"Como valencianista no me gusta ver al Valencia así. Me duele. En los últimos años han sido tiempos complicados, no han pasado las mejores cosas. A mí me gustaría volver al Valencia el día de mañana".

