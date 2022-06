España salva el batacazo en la República Checa en el descuento y rescata un empate in extremis

El drama sigue acompañando a España en esta edición de la Nations League. La Selección salvó un empate ante la República Checa que no oculta un mal inicio en la competición. Unido con el empate contra Portugal, que este domingo ha goleado a Suiza (4-0), la Selección solo suma dos puntos. [Narración y estadísticas: República Checa 2-2 España]

Luis Enrique hizo una revolución en Praga y salió rana. Dos errores de Dani Carvajal y Eric García les condenaron a la derrota. Íñigo Martínez, en el 90', evitó la debacle de la que solo se iban a salvar los minutos de Marco Asensio en la segunda parte y al empeño de Gavi, que anotó su primer tanto.

Con ese gol se convirtió en el jugador más joven de la historia del equipo nacional con 17 años y 304 días, superando a Ansu Fati por una semana. Es evidente que el joven centrocampista ha caído de pie en la Selección y la apuesta hay que reconocérsela a Luis Enrique. La que sigue saliendo mal es la de un Eric García que volvió a quedar señalado por su falta de contundencia. A esto se le unió un mal partido de Carvajal, que fue titular este domingo.

En líneas generales, los ocho cambios que introdujo en relación con el partido ante Portugal no le sentaron bien al equipo. Empezaron muy mal colocados defensivamente, lo que provocó el primer gol de Pesek, les costó mucho generar ante un equipo que volvió a encerrarse y volvieron a adolecer de falta de acierto en las dos áreas. Con dos balones largos dejaron a la zaga en evidencia y en ataque solo encontraron espacios por el movimiento de Gavi y Asensio.

La realidad también explica que España sigue dependiendo de sí misma para poder jugar la Final Four gracias al empate in extremis que consiguió Íñigo Martínez. Queda demostrado que a Luis Enrique le queda mucho trabajo de cara al desafío final que tiene en el horizonte: el Mundial. Con estas concesiones defensivas no van a ningún lado y con esta falta de contundencia tanto atrás como adelante tampoco se puede alcanzar la gloria.

Pudieron ganar o perder

Lo que es innegable viendo este encuentro es que la Selección vivió en el alambre constantemente. Dani Carvajal tiró mal un fuera de juego y nada más arrancar el partido, a los cuatro minutos, la República Checa encontraba un premio inesperado. El lateral pierde referencia y habilita el pase en profundidad. Kuchta rompe al espacio y Jakub Pesek marca a placer, con Unai Simón vendido ante el error. Desde entonces, la imagen de la frustración fue la de un Raúl de Tomás poco afortunado.

La lucha de los checos, intensos en cada duelo, provocó dos lesiones en la misma demarcación. A Zeleny le sustituyó Jankto, que cuando no pudo seguir restaban minutos para el final del primer acto y el seleccionador, Jaroslav Silhavy, tomó una decisión de la que se arrepentirá. No quiso agotar una segunda ventana de cambios y en inferioridad numérica recibió el castigo del mejor jugador en el campo. Gavi, con un zurdazo cruzado, se convertía en el internacional más joven en marcar.

Gavi celebra su gol. Reuters.

Con la posesión todo se decantaba a su favor, aunque para adelantar tantos metros debía tener una defensa que transmitiese seguridad y en Praga no se presentó. Lo palpó la República Checa que pasó a defensa de cuatro y encontró en los balones en largo, a la espalda de los centrales, un filón que aprovechar. Tan simple y tan efectivo. Así perdonó el segundo Kuchta, con todo a su favor, en un mano a mano ante Unai que definió pegado al poste a los 54 minutos.

El partido podía caer de cualquier lado porque el único remate de Raúl de Tomás los salvaba como podía Vaclik y la maldición de Koke, sin un gol como internacional, se extendía cuando la tuvo para dar la vuelta al partido. Fue cuando llegó una acción que condena a un equipo, que cuesta eliminaciones de torneos. Eric García llegó tarde al pase en profundidad. El achique de Carvajal serviría de poco. A Kuchta no le pesó el error en su cabeza y definió con calidad, picando el balón.

Se vio ante las cuerdas España y no paró a lamentarse. Pasó al juego directo, a la búsqueda desesperada de un gol que rondó Ferran Torres, estrellándose de nuevo con el poste, y que firmó en el último suspiro un testarazo salvador de Íñigo Martínez que evitó la derrota.

Rep. Checa 2-2 España

Rep. Checa: Vaclik; Coufal, Zima, Brabec, Mateju, Zeleny (Jankto, min. 24 (Havel, min. 46); Sadílek, Soucek; Pesek (Hlozek, min. 59), Kuchta (Jurecka, min. 78) y Lingr (Cerny, min. 59).

España: Unai Simón; Carvajal, Eric García, Íñigo Martínez, Marcos Alonso; Rodri (Busquets, min. 62), Koke (Marcos Llorente, min. 72), Gavi; Sarabia (Ferran Torres, min. 46), Dani Olmo (Marco Asensio, min. 62) y Raúl de Tomás (Morata, min. 62).

Goles: 1-0, min. 4, Pesek; 1-1, min. 45'+2', Gavi; 2-1, min. 66, Kuchta; 2-2, min. 90, Íñigo Martínez.

Árbitro: Francois Letexier (FRA). Amonestó a Coufal (min. 92) por la República Checa; y a Rodri (min. 57) por España.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Naciones, disputado en el Sinobo Stadium de Praga.

