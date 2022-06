Operación cesión en el Real Madrid: los que vuelven, los canteranos y los extracomunitarios

El Real Madrid no solo trabaja para hacer incorporaciones de gran nivel en el mercado de fichajes, así como para conseguir algunas salidas de jugadores con los que no se cuenta. La dirección también tiene en nómina un gran número de futbolistas en formación y con potencial para tener hueco en la plantilla en un futuro que incluso podría llegar esta temporada. Las cesiones son fundamentales para ello y ya se valora qué hacer con los jugadores que han vivido en este régimen. También se tiene en cuenta a los que pueden salir para la próxima temporada cedidos.

Entre los primeros hay cinco nombres fundamentales: Brahim Díaz, Borja Mayoral, Álvaro Odriozola, Reinier y Take Kubo. El primero de ellos no ofrece dudas ya que todavía tiene un año más de acuerdo de cesión en el AC Milan. Mayoral y Odriozola regresarán a la plantilla este verano sin que se descarte ninguna opción para ellos. Se cuenta con que hagan la pretemporada. Con Reinier y Kubo no quedará otra opción más que la cesión por la situación de extracomunitarios por la que pasa el equipo merengue hasta que llegue la nacionalización de Vinicius Júnior.

Dentro del mismo equipo hay varios futbolistas en una situación dudosa como Andriy Lunin, Jesús Vallejo, Luka Jovic y Mariano Díaz. Para estos dos últimos se les buscará una salida, pero no se puede descartar la fórmula de la cesión por ahora. Con los dos primeros, la entidad valora diferentes posibilidades. A estos se les suman los canteranos como Víctor Chust, Miguel Gutiérrez, Sergio Arribas, Juanmi Latasa, Antonio Blanco y Carlos Dotor todos con noticias de interés de equipos de Primera y Segunda.

Vuelven de cesión

El caso de Brahim Díaz no ofrece dudas. El centrocampista malagueño seguirá una temporada más en el AC Milan. Cumplirá con el acuerdo que existe entre los dos clubes, a pesar de que hubo alguna muestra de interés por parte de los italianos para una compra definitiva bajando las cifras establecidas en la cesión. Intentará establecerse de forma más habitual como titular ya que, tras un inicio más que interesante, el que llegó a ser internacional con España no fue tan relevante en la consecución del título.

Borja Mayoral sí que regresa con intención de quedarse. El delantero español viene de un buen primer año en la AS Roma y uno segundo intrascendente, que le llevó a recalar en el Getafe. El atacante completó buenos minutos en el equipo madrileño que se ha vuelto a mostrar interesado por contar con sus servicios. La cuestión es que Carlo Ancelotti quiere probarle en detrimento de Luka Jovic y Mariano Díaz. Si ambos salen, se quedará como suplente de Karim Benzema.

Álvaro Odriozola no tiene tan claro su futuro. No se espera ninguna salida en el lateral derecho que han ocupado Dani Carvajal y Lucas Vázquez durante esta última temporada. En función de las fichas con las que se cuente, se podría dar una nueva cesión u ocupar un lugar en el equipo y luchar por ganarse minutos en esta plantilla. Su mejor opción sería la de una nueva salida para que su progresión no se vea cortada. Incluso si llegará una buena oferta se plantearía una venta para ingresar.

Reinier y Take Kubo saldrán cedidos un año más. El brasileño ya cuenta con ofrecimientos desde la Primera División al fútbol portugués. El Segundo debería de quedarse en España para poder seguir sumando tiempo de nacionalidad. Gusta en el Real Madrid y hará la pretemporada con el equipo, pero por ahora no tiene hueco. El futuro de Marco Asensio también tendrá mucho que decir sobre lo que suceda con este jugador. En La Liga le quieren y seguramente vuelva a pasar otro año en el máximo nivel del fútbol nacional.

La cantera

Habrá movimientos también en el filial merengue que afectarán al primer equipo. Se ha puesto sobre la mesa el nombre de Juanmi Latasa para ser suplente de Benzema. Como no hay nada descartado con la gran nómina de delanteros que aparecen en la primera plantilla por el momento, tampoco se tomará deprisa una decisión sobre su futuro. También cuenta con el interés de equipos de Primera División y es una opción muy bien valorada desde Valdebebas. Se quiere cuidar su crecimiento.

Lo mismo sucede con Miguel Gutiérrez. El lateral ha demostrado con sus minutos en Primera y con el Castilla que, a pesar de las lesiones, está dotado para jugar en el nivel más alto. El plan pasa porque esta temporada juegue en Primera División. Con Ferland Mendy, David Alaba y la posible repesca de Fran García, el lateral izquierdo está cubierto. El futuro es suyo y el Real Madrid lo tiene claro. Su progresión pasará examen la próxima temporada.

Hay otros dos jugadores con nivel para esta categoría y que también tienen noticias del interés de varios clubes. Sergio Arribas y Antonio Blanco darán el salto a la Primera División. La llegada de Aurélien Tchouaméni y el futuro de Dani Ceballos tienen estas posiciones cubiertas, así como en los extremos del ataque. Su progresión pide a gritos minutos en Primera División y seguramente los tengan con cesiones. Víctor Chust, que regresa de cesión, Rafa Marín y Mario Gila también se ven en una situación similar.

En Segunda División también siguen de cerca a Diego Altube (que ya ha jugado en esta categoría este año), Carlos Dotor, Óscar Aranda, Pablo Ramón, Iván Morante y Peter Federico. Cabe destacar el límite de cesiones que va a establecer la UEFA (en la 2022/2023 son ocho, siete en la siguiente y seis en la próxima). Cabe destacar que los jugadores menores de 21 años están exentos. Todo esto podría provocar que alguna de estas salidas sean una venta guardándose algún tipo de derecho.

