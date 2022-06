Clemente defiende a Luis Enrique: "Lo más difícil en la Selección es no llevar a los del Real Madrid"

Si hay un entrenador polémico en España ese es Javier Clemente. El veterano técnico vasco, que tuvo su etapa como seleccionador nacional, ha analizado la actualidad del equipo de Luis Enrique que se encuentra inmerso en sus partidos de la UEFA Nations League después de haber cosechado dos empates frente a Portugal y República Checa.

Clemente ha querido defender al actual entrenador, quien fuera su pupilo en la Selección, y que en la previa del partido contra la República Checa le dedicó un comentario positivo que le sorprendió gratamente. El entrenador asturiano aseguró que, en temas relacionados con Clemente, se hubiera tirado por un puente para defenderle.

Javier ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER donde ha recordado ese comentario de Luis Enrique y donde ha reconocido también que le ha sorprendido el éxito que ha tenido este a lo largo de su carrera. La leyenda del Athletic asegura que cuando le tuvo de jugador en la Selección no le vio una madera especial para eso de los banquillos. Pero años después, el exfutbolista de Real Madrid y Barça ha llegado a levantar la Champions y a España hasta las semifinales de una Eurocopa.

Luis Enrique da indicaciones. REUTERS

El gesto de 'Lucho'

"La verdad es que no me lo esperaba, pero estoy muy agradecido. Él sabe que yo era un entrenador que estaba muy cerca de ellos e intentaba hacerlo lo mejor que sabía. Luis Enrique creo que se podría haber ahorrado eso porque alguno se lo puede criticar, pero estoy igualmente agradecido".

El Luis Enrique entrenador

"No le veía maneras. Veía que podría ser buen entrenador, pero igual que el resto de sus compañeros porque los que van a la Selección tienen facultades futbolísticas privilegiadas y son los mejores del país. Quizá lo más difícil de hacer, y yo lo hice con Luis Enrique, es no llevar a los del Real Madrid. Yo empecé llevando a Butragueño y a Míchel y luego prescindí de los dos. Opté por Luis Enrique por sus condiciones y era el suplente de Míchel. Era suplente en su equipo y titular en la Selección".

Sus actuales cualidades

"Como entrenador es muy bueno. Yo siempre intento defender a los entrenadores todo lo que puedo. Es un puesto muy difícil y jamás me meto a criticar si pone al mejor once titular porque el seleccionador es el que trabaja y tiene que sacar la alineación que a él le gusta".

Luis Enrique, en un entrenamiento con la selección española de fútbol EFE

Su confianza a los jóvenes

"¿Se precipitó con Ansu Fati? "Sí. Ya lo dije en su día. Ansu Fati era muy joven para ir. No porque no sea bueno, sino porque a la Selección tienen que ir los buenos y futbolistas formados, que estén un poco hechos por el aspecto físico. Desgraciadamente él ha tenido ese percance que es posible que sea porque es muy joven. Sin embargo, Pedri sí que ha funcionado. Pero bueno, me parecen edades un poco peligrosas".

La polémica de Eric García

"Estoy de acuerdo con lo que dice él, que le gusta Eric García. Luis Enrique tiene que defender todas las críticas que reciban sus futbolistas. Tiene cualidades para hacerlo muy bien y lo irá aprendiendo, aunque sea bajo el riesgo de ir haciéndolo bien. Luis Enrique conoce los defectos de Eric García, pero le compensa ponerle. Si no juega, no tendrá experiencia y no mejorará. Tiene un gran porvenir".

