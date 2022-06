Busquets: "¿Recortes en el Barça? Me gustaría que me lo dijeran a mí y no enterarme por otro lado"

España se enfrenta a Suiza en el tercero de sus compromisos de la UEFA Nations League en junio. La Selección empató ante Portugal y República Checa en los dos partidos disputados la semana pasada. El combinado nacional busca la victoria y, en la previa, Sergio Busquets ha comparecido ante los medios de comunicación junto a Luis Enrique.

Eric García, criticado

"Siempre escuchando, siempre atento, siempre profesional, es un gran jugador y gran compañero. Esto es fútbol y hay que crear debates, todos tenemos que mejora y él que es muy joven también".

Polémica de Gerard Piqué

"Creo que Gerard se tendría que posicionar, pero todavía no lo ha hecho".

Luis Rubiales

"No nos afecta porque estamos un poco al margen, más allá de la repercusión que tenga. To conozco a Rubiales de todos estos años y sé cómo es como persona, él no tiene que dar ninguna explicación, lo tendrá que dar si él decide en los comunicados y ya está, nosotros tenemos un partido importante contra Suiza y estamos centrados en eso".

Vicente del Bosque

"Siempre le he estado agradecido a Vicente por aquellas palabras. Sabía separar lo que era justo de lo que era injusto y nada más".

Calendario

"Se ha juntado todo, cada vez parece que hay más partidos, sí es verdad que se ha hecho lo de los cinco cambios, pero hay muchos partidos, quieren hacer más competiciones, se ha propuesto un Mundial cada dos años, otro Mundial a nivel de equipos... Nos gustaría que todo fuera como antes, con un calendario con más responsabilidad por parte de todos".

Gavi

"Le veo diferente a lo que hemos tenido. Todavía le falta mucho, no sé si porque no le han inculcado del todo o porque es joven, le falta el juego de posición que muchas veces hemos hecho y que intentamos hacer, todavía tiene que aprender mucho y coger muchos conocimientos".

¿Cómo ve a España?

"Hemos sido muy buen equipo, sólido y compacto, quizás nos ha faltado ese acierto para ganar algún partido que merecíamos. Va a depender del momento en el que lleguemos todos al Mundial, ver a las otras selecciones... Al final hay que centrarse en lo que viene y en mi caso aprovechar la experiencia que me han dado esos torneos".

Partido ante Suiza

"Nos ha tocado en la última Eurocopa, en los grupos en las clasificaciones... es un equipo con nivel, algunos han pasado por La Liga y otros son experimentados en Europa. Han sido partidos igualados que se han decidido por detalles, sabemos que va a ser un partido duro, intentaremos mejorar y para nosotros es muy importante ganar este primer partido en la concentración".

Recortes salariales en Can Barça

"He escuchado que se vienen diciendo muchas cosas y cuando vuelva de vacaciones no sé lo que me dirán, me gustaría que me lo dijeran a mí y no enterarme por otro lado, pero siempre estoy dispuesto a ayudar. No nos han propuesto nada, no nos han dicho nada más allá de lo que se escucha por vosotros. No es la mejor decisión hacerlo a través de la prensa. Siempre es mejor directo y cara a cara".

