Ancelotti: "Después del Real Madrid es probable que me retire, aunque si quieren que esté 10 años..."

Carlo Ancelotti ya piensa en el adiós. No inmediato, pero sí que la sombra de la retirada comienza a planear. El entrenador italiano cree que el momento de la despedida debe llegar después de cerrar su segunda etapa en el Real Madrid. Al menos eso es lo que ha asegurado en una entrevista para Prime Video.

"Después del Real Madrid, sí, probablemente me retire", ha afirmado un Ancelotti que, eso sí, estará en el club de Concha Espina hasta que el Real Madrid quiera. Eso es algo que ha dejado muy claro: "Si el club me quiere aquí diez años, entrenaré diez años. Pero después me gustaría estar con mis nietos, irme de vacaciones con mi esposa. Hay tantas cosas que dejas de lado cuando eliges esta profesión...".

"Nunca he ido a Australia; nunca he ido a Río de Janeiro. Me gustaría visitar a mi hermana más a menudo. Desafortunadamente, a día de hoy no puedo hacerlo, así que el día que me retire, tendré todas estas cosas por hacer", ha agregado el veterano entrenador de 62 años (cumplirá 63 en junio).

Otro escenario

La retirada es una opción, pero durante la entrevista, le han preguntado a Ancelotti por la posibilidad de hacerse con las riendas de una selección nacional. "Sería interesante. Tengo una oferta sobre la mesa, pero ahora es prematuro. Para el Mundial de 2026 (Canadá-EEUU-México)... ¿por qué no? Podría ser", ha apuntado.

Incluso se le ha mencionado si sería posible verle como seleccionador de Canadá, algo que tampoco ha descartado. "Me encantaría", ha afirmado el técnico. Retirada o seleccionador, dos vías muy diferentes para un entrenador que todavía tiene trabajo por delante en el Santiago Bernabéu.

Karim Benzema

Además de sobre su futuro, Carlo Ancelotti también se ha referido a Karim Benzema en la entrevista con Prime Video. "Ahora está en su máximo nivel. A Karim no hay que entrenarlo, siquiera decirle nada; hay que utilizarlo. Él se gestiona solo porque es un gran profesional, muy humilde", ha destacado sobre el '9' blanco.

Para acabar, el entrenador merengue ha apostado por Benzema como el ganador del Balón de Oro 2022: "Ha solucionado muchos partidos para nosotros siendo decisivo esta temporada. Actualmente es uno de los jugadores más famosos del mundo y, pese a ello, mantiene una gran humildad; esa es su fortaleza. Ganará el Balón de Oro".

