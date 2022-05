El manual de Ancelotti para la 'final' contra el City, en diez pasos: así es el plan del Real Madrid

Falta un día para acabar la espera. Todo se decidirá entre Real Madrid y Manchester City este miércoles. El Santiago Bernabéu acogerá la vuelta de una apasionante semifinal de Champions League que llega abierta tras el resultado de la ida. En clave madridista, Carlo Ancelotti trabaja en la remontada de su equipo.

El entrenador italiano está en el foco de atención. Viene de ganar La Liga y hacer historia como el primer técnico en conquistar los campeonatos de las cinco grandes competiciones nacionales (Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia). Para que su regreso al Real Madrid haya sido sobresaliente, ha de llegar a la final de París del 28 de mayo.

Ancelotti viene desde la semana pasada preparando el plan. Trasciende más allá de la pizarra y es que son estos partidos en los que los intangibles pesan más. Y Carlo los domina como nadie. En su 'manual' -que simplificamos en diez pasos-, el partido comenzó durante la tarde del sábado.

1. La fiesta de Cibeles

Había que sentenciar La Liga y se hizo. Levantado el título en el Santiago Bernabéu, tocaba celebrar en Cibeles con decenas de miles de madridistas. Pero sabía Ancelotti que eso sería más una conjura. Y así fue. Los cánticos de "a por el miércoles" terminaron por convencer a los jugadores de que conseguirán la remontada.

2. Recuperación de Casemiro

El domingo se volvió al trabajo. La nota negativa ha sido hasta ahora la situación de Alaba, casi descartado tras resentirse de sus problemas físicos en la ida contra el City. La positiva es Casemiro, que fue titular contra el Espanyol (jugando de central) y estos días ha terminado de alcanzar su cien por cien para ahora sí medirse a los de Pep.

3. La duda: Valverde o Rodrygo

Quizás la única duda que pueda tener Ancelotti en su once sea la de Fede Valverde o Rodrygo. Es favorito el uruguayo, pero el brasileño está de dulce. Seguramente no sean más que conjeturas de los que estamos fuera del vestuario y él lo tenga claro, pero Carlo tendrá que decidir en las próximas horas. El resto será el once de gala salvo el cambio Nacho por Alaba.

4. 'Busiana' por la tarde

La velada empezará pronto en los alrededores del Santiago Bernabéu. Se espera que la llegada del autobús con los jugadores y el cuerpo técnico sea de las más espectaculares de todos los tiempos. Razones sobran: las grandes noches contra PSG y Chelsea, la conquista de La Liga, el 4-3 de la ida...

5. Arreón de inicio: presión y gol

Y comenzará lo de verdad. Los primeros 15 minutos serán muy importantes. El Madrid salió mal contra PSG y Chelsea en los partidos del Bernabéu y Ancelotti no quiere que se repita. El City sufrió en su campo cuando los blancos le apretaron en su campo y eso, con el ambiente en contra, se puede multiplicar. Habrá prórroga si los de Ancelotti sacan una ventaja de un gol y pasarán si es de dos o más. Será una noche de goles.

6. Enganchar al Bernabéu

Relacionado con el punto anterior, que el Santiago Bernabéu apriete desde el principio será otra clave. Ya se ha comprobado el poder del público madridista en noches así, pero hace falta que sea desde el principio. Serán 65.000 contra 11 y para eso Pep no puede tener ningún plan de contrarresto.

7. La línea de Militao y Nacho

El Madrid conoció el peligro del City entre líneas en el partido de ida. De dos golpes llegó el 2-0 en contra en tiempo récord. Militao y Nacho no podrán perder la marca de un Gabriel Jesus iluminado, pero tampoco de Mahrez o Foden, que hicieron mucho daño en el último partido. No puede haber fallos, tampoco de Carvajal y Mendy.

8. Cerrar a De Bruyne

Un poco más adelante, el punto caliente del City será Kevin de Bruyne. Es el capitán del barco y por el que pasan las jugadas de verdadero peligro. Con Casemiro habrá más agua para ahogar su fútbol. El centro del campo blanco tendrá que trabajar más que nunca, lo cual hace que la titularidad de Valverde sea lo más probable.

9. Los destellos de Benzema y Vini

Esto casi ni se prepara. Lo importante es que los dos sientan buen feeling y así parece ser en las horas previas. Ambos vienen de marcar los goles del Etihad y Benzema también mojó el sábado en Liga. Están con una confianza superlativa y eso es lo que más peligrosos les hace pese a que Guardiola pueda recuperar a Joao Cancelo, quien se batirá en duelo con Vinicius.

10. Energía de la segunda unidad

El último punto puede ser el definitivo. Ocurrió ante el PSG con la entrada de Camavinga y ante el Chelsea con la de Rodrygo. El banquillo del Real Madrid es el as bajo la manga de Ancelotti, quien ha logrado que todos lleguen enchufados a la recta final del curso. Ceballos es otro a tener en cuenta. Pep tendrá recursos como Sterling, pero aquí parece que la ventaja es de los de casa.

