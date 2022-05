La petición de Rafa Nadal al Mutua Madrid Open por el Real Madrid - Manchester City

El paso de Rafa Nadal por Madrid está siendo entretenido. Su presencia en la capital se debe a la disputa del Mutua Madrid Open, pero el tenista balear también ha aprovechado para compaginar su tiempo de tenis con otra de sus pasiones: el Real Madrid. Y es que el club blanco, del que es un fiel seguidor, se juega la temporada estos días.

Nadal no se lo está queriendo perder. Ya estuvo en el Santiago Bernabéu el pasado sábado, haciendo el saque de honor, y pudo vivir en primera persona el alirón del Real Madrid tras golear al Espanyol. La fiesta será redonda si este miércoles se logra remontar al Manchester City en el partido de vuelta de las semis de Champions League.

Todo madridista querrá seguir de cerca el choque entre los pupilos de Ancelotti y los de Guardiola, incluido Nadal. Precisamente con eso ha sido con lo que ha bromeado Feliciano López, director del Mutua Madrid Open, que este lunes por la noche se pasó por los micrófonos de El Larguero de Cadena SER.

Rafael Nadal realiza el saque de honor antes del Real Madrid - Espanyol Reuters

Entre otros temas, centrados en la actualidad del tenis, a Feliciano le preguntaron por el Real Madrid. Él también es madridista y confiesa que le gustaría estar el miércoles en el campo: "Hace mucho que no voy al Santiago Bernabéu y es un partido al que me apetece ir, a ver si me puedo escapar para ver el partido contra el Manchester City".

Y sobre Nadal, Feliciano bromeó con que los partidos de este en el Mutua Madrid Open no vayan a coincidir con los del Real Madrid. Por lo menos, el de este miércoles. Rafa debutará esa jornada en el torneo, pero no a la hora a la que se decida quién es el segundo de los finalistas de la Champions.

Entre la mañana y el mediodía ya se podrá ver a Nadal y por la noche al Real Madrid. Así lo aseguró Feliciano: "A Rafa Nadal le gusta jugar de día en Madrid para que la pelota bote más alto, pero con la semifinal bromeó con no jugar por la tarde".

Pasillo del Atleti

Por último, Feliciano también habló sobre la polémica surgida en torno al pasillo/no pasillo del Atleti en el derbi del domingo: "Creo que con el pasillo se mezclan las cosas. Al campeón de Liga, si va a jugar a un campo, que se le haga el pasillo, da igual qué equipo sea y donde. Pero se mezclan las cosas. Debería ser un gesto con el campeón que se haga para siempre (...) No debería ser visto como algo negativo, sino como un detalle al campeón".

