El plan de Ancelotti para Liga y Champions: rotaciones y los casos de Modric y Benzema

Este jueves, el Real Madrid vuelve a los entrenamientos para comenzar a preparar el partido del sábado ante el RCD Espanyol. Un día de descanso ha dado Carlo Ancelotti a sus pupilos después de la derrota frente al Manchester City en la ida de las semifinales de la Champions League.

En este encuentro en el Etihad Stadium, David Alaba tuvo que ser sustituido en el descanso. Tampoco acabó el partido Luka Modric. Mientras que Karim Benzema cojeó en momentos puntuales del partido, pero disputó los 90 minutos. Todos ellos apuntan a no estar el sábado.

La cuestión es que el Real Madrid puede proclamarse campeón de La Liga, de forma matemática, este sábado 30 de abril. Esto quiere decir que, en el partido en el que se podría cantar el alirón, no estarían presentes algunos de los jugadores claves en la consecución del título.

Rotaciones

Ancelotti debe decidir si dar descanso a Modric y Benzema o no. La lógica inclina la balanza hacia el sí. Porque tan solo falta un punto para ganar La Liga, pero el miércoles los merengues se juegan el pasar o no a la final de la Champions League de París 2022. Además de ellos dos, Alaba también apunta a no estar, así como un Casemiro que arrastra unas molestias por las que ya no jugó en el Etihad Stadium.

Casemiro, durante el entrenamiento Real Madrid

Otro de los que podría rotar es Ferland Mendy, quien como Casemiro y Alaba fue duda hasta última hora incluso para viajar a Mánchester. Incluso se especula con si podría darse la alternativa a Lunin en portería. Muchas incógnitas y varios jugadores listos para continuar sumando minutos.

Desde Marcelo en defensa a la lista de centrales que pasa por Nacho, Vallejo o incluso la opción de dar la oportunidad a un canterano como podría ser Rafa Marín. Lucas Vázquez también podría entrar en banda derecha para dar descanso a Dani Carvajal. En el centro del campo, Camavinga y Dani Ceballos tienen todas las papeletas para ser de la partida. El que repetiría sería el 'Halcón' Fede Valverde.

En ataque, todo depende de Benzema. Asensio o Rodrygo están preparados -uno fue suplente y el otro titular ante el City-, mientras que Isco ya ha jugado esta temporada en esa posición de 'falso nueve'. Tampoco hay que olvidar a un Bale, que pese a estar a tan solo unas semanas de salir de la casa blanca, todavía puede tener minutos.

