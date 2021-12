Streaming en directo | Real Madrid - Inter de Milán (Champions League)

La Champions League se decide entre este martes y este miércoles. Varios equipos ya han sellado su billete para los octavos de final de la máxima competición del fútbol europeo, mientras que otros todavía deben ganarse el pase. En el grupo del Real Madrid e Inter de Milán, queda por decidir cuál de los dos conjuntos pasará como primero y esto se pone en juego en el estadio Santiago Bernabéu.

El Real Madrid cuenta con la importante baja de Karim Benzema. El delantero francés se lesionó durante el duelo de La Liga frente a la Real Sociedad y fue la principal baja en la convocatoria para el partido de la Champions. Sin el '9' en el once titular de Carlo Ancelotti, el referente en ataque es un Luka Jovic que ya marcó contra los txuri-urdin el pasado fin de semana.

El equipo con el que sale el Real Madrid ante el Inter de Milán está marcado por la presencia de Jovic en la punta del tridente y por no presentar más rotaciones respecto al once con el que se comenzó el partido frente al conjunto de San Sebastián. Modric no rota y Carvajal sigue siendo el dueño del lateral derecho, habiéndose especulado en la previa con la posibilidad de que jugasen desde el inicio Fede Valverde o Lucas Vázquez.

Luka Jovic celebrando su gol con el Real Madrid EFE

El conjunto merengue depende de sí mismo para pasar como primero de grupo a octavos. Ha llegado a esta última jornada como líder y el empate le sirve. Pero Ancelotti ya avisó de que irán a por la victoria: "Es un partido de prestigio por los motivos que he dado antes. Jugamos ante un equipo que lo está haciendo muy bien. Nos jugamos la primera plaza y es importante. Jugamos en nuestro estadio, va a ser un partido interesante".

El Inter también quiere los tres puntos para acabar primeros de grupo y Simone Inzaghi aseguró que jugarán con carácter: "En la ida merecimos más. Mañana será una atmósfera distinta, pero jugaremos con personalidad y confianza. Hemos pasado después de 10 años sin hacerlo, pero queremos hacer un gran partido ante un rival y un estadio que lo merecen. En Madrid el Inter ha ganado solo una vez. Sabemos lo que es este equipo, pero trataremos de jugar con carácter y personalidad".

