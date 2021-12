"Lautaro Martínez tiene cualidades para jugar en el Real Madrid"

Son muchos los nombres que se relacionan con el Real Madrid en el mercado de fichajes del mundo del fútbol. El juego de los agentes, sumado a la explosión de jóvenes promesas, es un jugo suficientemente delicioso para dar un sabor dulce a los aficionados y, sobre todo, a los seguidores del jugador en particular. Más razones hay cuando, además, se trata de un jugador como Lautaro Martínez.

El jugador de fútbol del Inter de Milán ha estado este martes en la capital de España para jugar el último partido de la fase de grupos de la Champions League frente al Real Madrid. Su rendimiento esta temporada está siendo un tanto guadianesco. Ocho tantos en la Serie A es su único bagaje en la campaña; todavía no ha descorchado la botella de los goles en la máxima competición continental. Aún así, es un delantero de talla mundial y no es la primera vez que suena su nombre para la entidad blanca.

Uno de los mejores delanteros argentinos de este siglo, con pasado en La Liga y que conoce bien al de Bahía Blanca le vuelve a poner en el radar blanco. "Lo veo fantástico. Lo veo feliz en el Inter. Está en un club de primer nivel europeo. Tiene las cualidades para seguir progresando, es muy joven. Claro que tiene las cualidades para jugar en el Madrid, o en el Barcelona o en otros clubes de gran envergadura", explicó Diego Milito en una entrevista para el Diario AS. Lautaro podría cumplir con el objetivo que no terminó de concretarse durante la trayectoria del ex del Inter.

El Barça

El delantero nunca estuvo en la agenda de la entidad madridista realmente, pero los rumores que siempre rodean a la casa blanca hicieron que la posibilidad pareciese más real de lo que en realidad era. El club que preside Florentino Pérez siempre se quitó de las quinielas cuando tuvo oportunidad. Este 2021 volvió a salir la posibilidad de un traspaso cuando el Inter comenzó a recolectar por sus grandes estrellas. El Barça estaba realmente interesado en hacerse con sus servicios, pero nada llegó a buen puerto ante los problemas económicos de la entidad culé.

Lautaro Martínez celebra un gol con el Inter EFE

En una entrevista en Sky Sports lo explicó. "Estoy muy contento en el Inter y no tengo planes de irme. Se firmará el nuevo contrato. Estuve muy cerca de fichar por el Barcelona hace un año, hablé personalmente con Messi, pero decidí quedarme", aclaró Lautaro Martínez. De esta forma también hacia una declaración clara de que sus intenciones eran pasar más años en la entidad de Lombardía. Aún así también apareció otra oportunidad en La Liga.

Sin opciones en Real Madrid y Barça, durante el verano, el futuro de Lautaro fue relacionado con el del otro grande del fútbol español. El delantero del Inter ha sido posicionado en la órbita del Atlético de Madrid. Sin embargo, tampoco será ese el club para el que juegue las próximas temporadas ya que su compatriota 'El Cholo' Simeone se decantó por el regreso de Antoine Griezmann. Martínez seguiría en Milán, aunque seguramente vuelva a emparejarse su futuro con algún otro grande más pronto que tarde.

