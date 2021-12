Carlo Ancelotti: "El objetivo es llegar a la final de la Champions League"

Día de previa de partido grande. A partir de las 13:00 horas, y en la antesala del encuentro en el que el Real Madrid se juega pasar a octavos de la Champions League siendo líder de grupo ante el Inter de Milán, hablan ante la prensa tanto el entrenador Carlo Ancelotti como el centrocampista Casemiro. El fútbol mundial vuelve a mirar a la máxima competición continental donde se cierra la fase de grupos esta semana y está en juego la plaza de privilegio con el 'Plan B'.

El Real Madrid se ha ejercitado desde las 11:00, sin Benzema, Bale ni Ceballos, los tres lesionados en este momento. El francés ha acudido a Valdebebas esta mañana para someterse a más pruebas que han revelado que no sufre ninguna rotura en sus isquios de la pierna izquierda, pero también que no podrá estar este martes. Será baja ante el Inter, partido en el que jugará Jovic en su lugar. Pero las opciones de Karim de cara al derbi están intactas.

De esto y del gran momento de forma por el que pasa el equipo hablará Ancelotti en rueda de prensa. Las cuentas del Real Madrid para conseguir el objetivo de pasar como primero de grupo son claras: le vale con no perder ante el Inter. Es primero del Grupo D con 12 puntos, por 10 del Inter. Sólo en caso de perder, se vería rebasado por el cuadro interista. En ningún caso dejaría de entrar en octavos, ambos equipos están ya clasificados.

Carlo Ancelotti, en rueda de prensa. Real Madrid

Claves

"La calidad y el compromiso son claves. Creo que es la principal razón de la buena racha que estamos teniendo. A veces la calidad es más grande que el compromiso y otras en las que el compromiso compensa la falta de calidad. Estamos mostrando las dos".

Levantar la Champions

"No tengo esta idea en la cabeza. Solo pìenso en preparar los partidos. Queremos jugar en el Bernabéu, jugamos ante un equipo muy fuerte, es un partido de Champions League... Llegar al final de esta competición es muy difícil, pero el objetivo es llegar a la final, es lo necesario para ganar el torneo".

Varane y la exigencia

"Es la historia y la tradición de este club que sigue siendo el mejor del mundo. Este tipo de exigencia es el que le ha hecho que haya ganado más títulos que nadie. La Décima cuando la ganamos la celebramos y la disfrutamos, pero no podíamos quedarnos contentos. Es lo que pide este club y esta afición".

No te puedo decir si somos favoritos o no, pero sí que podemos competir con los favoritos.

El nivel de favoritos

"No te puedo decir si somos favoritos o no, pero sí que podemos competir con los favoritos. Tenemos que esperar y ver, nos tenemos que enfrentar a los mejores si queremos ganar esta competición. No cambia mucho si tienes que enfrentarte a uno fuerte en los octavos o los cuartos, tú tienes que ganar".

Las palabras de Casemiro

"Claro que quiero demostrar que estamos haciendo un buen trabajo para poder ganar. No tengo que demostrar nada. Tengo un cuerpo técnico muy joven y los jóvenes generan entusiasmo. Ganas de aprender, de buscar algo nuevo... Con este cuerpo técnico me encuentro muy bien porque podemos combinar el entusiasmo y la experiencia".

Militao

"Yo creo que está más establecido en la posición. Tácticamente ha mejorado mucho, técnicamente es súper top. Lo que ha mejorado es la pareja con Alaba y el juego con el resto de la defensa".

Su racha

"Es muy complicado de comparar. Cada año tiene su historia. En el segundo año en el Real Madrid nos quedamos muy cerca de ganar La Liga y llegamos a semifinales de Champions. Sufrimos lesiones muy importantes, una fue la de Luka Modric. Cada año tiene su historia, no se pueden comparar".

Nos jugamos la primera plaza y es importante. Jugamos en nuestro estadio, va a ser un partido interesante.

Ser primero de grupo

"Es un partido de prestigio por los motivos que he dado antes. Jugamos ante un equipo que lo está haciendo muy bien. Nos jugamos la primera plaza y es importante. Jugamos en nuestro estadio, va a ser un partido interesante".

El derbi

"Tenemos que priorizar al día de hoy y la prioridad es el Inter. El partido del Atlético llegará el domingo".

David Alaba

"Alaba es un jugador muy inteligente, por eso se ha adaptado muy bien. Quería jugar en este equipo y lo está haciendo muy bien. Se combina muy bien con los otros".

