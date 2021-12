Perisic: "Ojalá no juegue Modric, sería más fácil para nosotros"

El Inter de Milán está preparado para su asalto al Santiago Bernabéu. El equipo italiano quiere la victoria ante el Real Madrid para así pasar como primero de grupo a los octavos de final de la Champions League. En la previa del duelo, Ivan Perisic fue el encargado de acompañar a Simone Inzaghi en rueda de prensa.

El centrocampista croata no quiso hablar de su futuro y de si continuará o no jugando en el Inter de Milán la próxima temporada. Acaba contrato en junio de 2022 y todavía no ha prolongado su contrato con la entidad neroazzurra. De lo que sí habló fue del partido ante el trece veces campeón de Europa.

Perisic afirmó que sería mucho más fácil para ellos si su compatriota Modric no jugase este martes en el Santiago Bernabéu. El Balón de Oro 2018 sí entró en la convocatoria de Ancelotti, pero aún no se sabe si será titular o por el contrario estará en el banquillo de inicio.

Ivan Perisic, en un partido del Inter de Milán de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Diferencias entre el pasado curso y este

"No creo que haya mucha. El sistema es muy parecido y nos conocemos desde hace años. Lo que mejoró este año es la actuación en Champions, creando más ocasiones y marcando más goles".

Acaba contrato en junio

"Los últimos dos años fueron muy bonitos, tengo el hambre de siempre, quiero seguir ganando títulos y no me gusta hablar de futuro".

Mejora personal esta temporada

"En el año pasado había cambiado de posición y había sido complicado en el principio, ahora está yendo bien pero sabremos dentro de unos meses si ha sido mi mejor temporada en el Inter, o no. Habrá que ganar títulos. En la Eurocopa tuve covid, y tras muchos años tuve más tiempo para descansar, entrené mucho y eso se ha notado. Espero seguir así".

Futuro abierto

"Lo reitero, no me gusta hablar de futuro, habrá tiempo para eso, en un par de semanas hablaremos y veremos".

Parar a Vinicius Júnior

"Está jugando muy bien, como todo el Madrid. Vamos a intentar jugar nuestro fútbol como lo hicimos en estas semanas: si lo logramos, será un gran partido".

Luka Modric

"Luka es mi capitán, es una persona y un futbolista increíble. Va a ser difícil sustituirle en el futuro, pero tenemos a jugadores como Kovacic y Brozovic que pueden hacerlo bien. Ojalá no juegue mañana, sería más fácil todo para nosotros -risas-".

