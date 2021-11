Ancelotti: "Entrenar al Real Madrid es como correr con Ferrari en lugar de con un Fiat 500"

El Real Madrid se enfrenta por segunda vez en su historia al Sheriff Tiraspol. En el otro encuentro, de la fase de grupos de la Champions League, el equipo blanco acabó perdiendo por sorpresa en el Santiago Bernabéu. Ahora los de Carlo Ancelotti buscan la venganza y, de paso, confirmar su billete para los octavos de final de la máxima competición del fútbol europeo. En la previa del partido, el técnico italiano habla ante los medios de comunicación junto a Thibaut Courtois.

Experiencia ante el Sheriff

"No tuvimos una buena experiencia en el partido de ida. Tenemos que intentar evitar los errores del partido de la ida e intentar hacer lo que venimos haciendo en los últimos partidos. Nos conocemos bien, conocemos bien al Sheriff y ellos a nosotros. Creo que tenemos que hacer un partido completo. El objetivo es ganar, cerrar el grupo y mirar hacia delante".

Rotaciones

"Las rotaciones son importantes para tener fresca a la plantilla y mantener la motivación de todos. Pero también hay que tener en cuenta la dinámica del partido. Tenemos que pensar que Militao y Rodrygo pueden volver porque están frescos, pero no como tal pensando en rotación".

¿Es complicado entrenar al Real Madrid?

"No, no lo es. Es mejor hacer una carrera de coches con un Ferrari que con un Fiat 500. Es lo que siento al entrenar al Real Madrid. ¿Presión? Todos los entrenadores tienen presión, son destituidos... Este es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad y esto es lo que hay al entrenar al club más grande del mundo".

¿Quién es el 'sheriff' del vestuario?

"Tengo un vestuario lleno de armonía. Los jugadores se sienten bien los unos con los otros. Es un vestuario con mucha juventud y entusiasmo. Es un vestuario que me gusta entrenar. Hasta ahora no he tenido ningún tipo de problema".

Viaje a Tiraspol

"El viaje es de cuatro horas, algo normal. No hemos tenido problemas a nuestra llegada. Tenemos un buen hotel, el estadio y el césped están perfectos. El viaje, normal, un poquito largo, pero normal. Ha sido bastante rápida la llegada al hotel y está en buen estado. El estadio, en un estado óptimo. Muy bien".

¿Prefiere jugar contra equipos como el Sheriff o solo contra grandes?

"Quien forma parte de este mundo tiene que adaptarse a todo. El Sheriff es uno de los pocos equipos que nos ha ganado y nos ha sorprendido esta temporada. Estamos contentos por poder volver a enfrentarnos a ellos tan pronto".

Isco

"No creo que tenga que hablar con Isco. Tengo una buena relación con él. Mi asistente le dijo que siguiese calentando un poco más y él dijo que ya estaba 'caliente'. No hay más. Isco es un profesional y quiere jugar, no hay que buscar un problema aquí. Nunca me ha faltado al respeto y nunca le he faltado al respeto. Y nunca me faltará al respeto y nunca le faltaré al respeto. Nos respetamos al máximo".

¿Por qué no está nominado Courtois al The Best de la FIFA?

"Porque hay también muy buenos porteros en todo el mundo. Aunque a mí no me gustaría cambiar a Courtois por cualquier otro portero. Además, creo que tampoco cambiaría él este club por otro. Esto es como un matrimonio. Yo creo que es más importante ganar la Champions o La Liga que un premio individual. Para nosotros es el mejor".

Vinicius

"Por su manera de jugar, sí, creo que es el jugador más desequilibrante que hay en este momento en el fútbol. Creo que no hay muchos jugadores que puedan hacer lo que él. Pero también tiene cosas que mejorar. Tengo que decir que tiene la humildad para mejorar. Quiere y tiene que aprender. Su cabeza es justa y es la de un joven que sabe que tiene que mejorar".

Roberto Carlos

"Tenemos una muy buena relación. Es un embajador del club, que tuvo una gran carrera aquí. Muy queridos por todos... pero mañana no va a jugar -risas-".

