Courtois: "¿El The Best? Prefiero ganar la Champions y La Liga que premios individuales"

El Real Madrid visita al Sheriff Tiraspol, en el partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League. Thibaut Courtois ha sido el encargado de representar al primer equipo de fútbol blanco en la rueda de prensa previa al encuentro, acompañando así a su entrenador Carlo Ancelotti.

Partido ante el Sheriff

"Creo que al final sabemos que tenemos un partido difícil, ante un equipo que defiende bien y que sale bien a la contra, ya lo vimos en casa. Pero vamos a intentar hacer un buen partido mañana para clasificarnos para la siguiente fase".

¿Qué debe mejorarse para dejar de encajar goles?

"En algunos partidos hemos tenido mala suerte a la hora de encajar partidos. Por ejemplo, contra el Granada fue de un rechace o el de Elche también fue evitable. Creo que manejamos los partidos y defendemos bien. Claro que me gustaría ganar 4 o 5-0. Es bueno que marquemos tantos goles, pero claro que sería bueno dejar de encajar porque esto nos ayudaría en los partidos grandes".

Fuera del Premio The Best

"Los trofeos colectivos son más importantes que los premios individuales. Prefiero ganar la Champions y La Liga que ganar premios individuales. Lo del The Best no me sorprende tanto, quizá por lo que pasó hace un mes, por unos comentarios míos, pero no quiero hablar de eso más. Prefiero tener el reconocimiento del club y de los jugadores".

¿Es por los comentarios contra el calendario?

"No voy a comentar más. Hay grandes porteros que están ahí".

Eden Hazard

"La última semana apenas ha entrenado porque ha estado malo. Yo le veo entrenando con muchas ganas, no como un chico que deja la cabeza abajo. Quiere ayudar al equipo y crecer, siempre quiso jugar aquí. Pero es difícil volver a tu mejor nivel cuando apenas has jugado en los últimos dos años. Estoy seguro que va a aportar mucho a este equipo. No hay que olvidar de la calidad que tiene Eden. En toda su carrera ha demostrado que es de los mejores del mundo. Últimamente no ha podido demostrar esa calidad y talento, pero está ahí. No podemos decir que es un jugador cualquiera porque no lo es".

Anterior duelo contra el Sheriff

"Creo que al final jugamos un partido importante. Hoy en el día en el fútbol no hay partidos fáciles, aunque juegues con un equipo en teoría más pequeño. Eso ya no existe. Antes de ese partido sabíamos que era un equipo que defendía bien y que tenía buenos jugadores para ir a la contra. Tenemos que estar concentrados y agresivos mañana. Desde el primer minuto enseñarles que hemos venido a ganar".

