Llega el momento de Pintus: su impacto en los 22 días más difíciles del año del Real Madrid

Llega el primer 'Tourmalet' de la temporada para el Real Madrid. Este fin de semana vuelve el fútbol de clubes y lo hace para no parar hasta que llegue la Navidad. Algo más de un mes muy intenso para todas las entidades, pero más aún para los que juegan en competición europea. Los merengues tienen una serie de partidos en 22 días que exprimirá a la plantilla, pero sobre todo pondrá a prueba el trabajo que ha venido haciendo Antonio Pintus desde su regreso al conjunto blanco.

Al preparador físico se le encomendó acabar con la plaga de lesiones. El Real Madrid llevaba dos temporadas siendo víctima de continuos problemas físicos y, tras el fracaso de Gregory Dupont con las más de 60 lesiones del curso pasado, se volvía a apostar por un preparador al que se conoce bien y con una grandísima reputación dentro y fuera del club. Pero también está teniendo que afrontar algunas dificultades con el estado de determinados futbolistas.

De este último parón de selecciones vuelve lesionado Gareth Bale. Dani Ceballos no ha podido jugar todavía ni un solo minuto esta temporada. Con Rodrygo Goes y Fede Valverde lleva trabajando durante estas dos semanas para que puedan estar a disposición de Carlo Ancelotti desde este fin de semana. Además, Eden Hazard sigue estando en el candelero, mientras que mima al centro del campo para que no sufran ningún problema.

21/11 (16:15) 24/11 (21:00) 28/11 (21:00) 4/12 (21:00) 7/12 (21:00) 12/12 (Por definir) R. MADRID vs. Granada (V) vs. Sheriff (V) vs. Sevilla (L) vs. R. Sociedad (V) vs. Inter (L) vs. At. Madrid (L)

Les necesita a todos. El calendario les tiene reservado seis 'finales' de Liga y Champions: Granada, Sheriff Tiraspol, Sevilla, Real Sociedad, Inter de Milán y Atlético de Madrid. Podrían ser siete en función de cuándo se juegue el choque aplazado frente al Athletic (se habla del 1 de diciembre). Será una mezcla explosiva de calendario apretadísimo y rivales de máxima exigencia. Los merengues quieren superar con nota este examen.

Pintus, clave

Desde la primera semana de pretemporada ha estado marcada por la intensidad que siempre mete en sus sesiones Pintus, al que Ancelotti ha dado toda su confianza para poner a punto al equipo. La incidencia del preparador italiano también llega hasta a las categorías inferiores del club. 'El Sargento de Hierro', está manos a la obra y quiere que sus resultados se demuestren en estas maratones de partidos tan exigentes. Carlo confía en sus métodos para lograr los resultados esperados.

El equipo apenas tendrá tiempo para entrenarse y el objetivo será única y exclusivamente recuperar lo mejor posible para el siguiente partido y reducir los riesgos en la poca carga de trabajo que se pueda incluir en las sesiones. Pintus levantará el pie del acelerador y todo el plan pasará por evitar lesiones, ya que el más mínimo contratiempo obligaría a perder un jugador durante muchos partidos. Las directrices están claras para salir de esta maratón con los objetivos cumplidos.

