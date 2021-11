Alaba asume su liderazgo en el Real Madrid: "He encontrado mi camino"

David Alaba aclara que "todo es un poco más grande" en el Real Madrid en comparación con el Bayern Múnich. Lo ha hecho en una entrevista en la revista Kicker donde desgrana cómo ha sido su adaptación al conjunto merengue. El internacional austríaco ha sido titular en 13 de los 14 partidos que han jugado los blancos, por lo que esta ha tenido que ser más rápida para poder asentarse de la manera que lo ha hecho en la zaga del Santiago Bernabéu.

"Ambos representan el éxito absoluto. El Bayern Múnich es uno de los clubes más grandes del mundo, al igual que el Real Madrid. Están a la altura. Sin embargo, aquí en el Real todo es un poco más grande, sin faltar al respeto al Bayern", expuso el austriaco. La comparación seguro que no ha sentado bien por Alemania. Eso sí, explica que se siente en el mismo papel de líder que tenía en el conjunto bávaro: "Trato de asumir el papel de líder, asumir la responsabilidad y leer el juego desde atrás".

Hay algo que le saca especialmente de las casillas y es la eterna comparación con Sergio Ramos. "Desde el primer día hice hincapié en que no he venido aquí para que me comparen con otro jugador. He venido aquí para escribir mi propia historia y jugar mi juego. Recibo las comparaciones de vez en cuando, pero no me ocupo mucho de ellas. La gente acepta que ahora estoy aquí y quiero jugar mi fútbol, escribir mi historia con el Madrid. Además, somos tipos de jugadores diferentes y es difícil compararnos", argumentó.

David Alaba celebra su gol al Barça AFP7 / Europa Press

Habla muy bien de todos sus compañeros, especialmente Benzema ya que le preguntan por la comparación con Lewandowski. "Es un líder dentro y fuera del campo. Asume galones, trabaja muy duro. Lo veo todos los días en el gimnasio, su regeneración, cuidando su cuerpo. Es inspirador porque es uno de los primeros en llegar cada día y da el cien por cien en el campo en cada sesión de entrenamiento. Luego, en los partidos, se ve lo importante que es para nosotros", sentencia Alaba.

Su llegada

Ha desvelado también un momento importante cuando se concretó su fichaje por el Real Madrid. Alaba ha explicado con quién habla normalmente: "Roberto Carlos vuela con nosotros a todos los partidos fuera de casa, hablamos a menudo, menos de fútbol y más de la vida aquí. También con Raúl, el entrenador del segundo equipo. Son conversaciones que ayudan. Intenté hablar con Raúl en alemán. Aún se acuerda por su etapa en el Schalke, pero no mucho. Todavía entendía: ¿Cómo estás?".

Dentro de ese proceso de adaptación, aclara que habla español "bastante bien". "Sólo empecé a aprender español en Madrid y conseguí un profesor de idiomas relativamente rápido cuando aún vivía en un hotel. Todavía estoy en medio de ello y tengo mucho que hacer en ese sentido. Pero ya tengo lo básico. En el Bayern tuvimos españoles durante años, así que siempre capté algo, aunque no hubiera sido suficiente para una conversación aquí", aclara Alaba.

Es más, dentro de ese liderazgo que ya se le atisba son estos detalles muy importantes. "Ya tenemos casa en Madrid y nos sentimos muy cómodos. También me siento cómodo en el equipo y he encontrado mi camino con relativa rapidez. Pero los chicos también me lo han puesto muy fácil", explica el central merengue.

