Pochettino revela un detalle clave sobre Mbappé y su adaptación al Real Madrid

El nombre de Kylian Mbappé continuará en boca de todos hasta que se cierre la duda sobre su futuro. El jugador quiere vestir la camiseta del Real Madrid y el PSG no pretende hacer fácil ese proceso. Pese a su declaración de intenciones, en el club galo mantienen su postura y buscarán su renovación. Sin embargo, Mbappé está preparado y personas tan cercanas como Pochettino adelantan que habla "perfecto español".

El entrenador del PSG, protagonista de la última entrega de Universo Valdano en Movistar Plus, ha reconocido que "siempre" estuvo "muy tranquilo" respecto al futuro de Mbappé porque la directiva había dejado claro que no le iba a dejar salir. Además, reconoció la profesionalidad del jugador al no haber abierto una batalla contra su propia entidad. Pese a todo, en un momento de la entrevista y preguntado por Valdano, dejó claro que "Mbappé habla perfecto español".

Un detalle que será clave en su adaptación al Real Madrid si se cumplen los deseos tanto del club merengue como del propio delantero que a partir de enero podrán negociar. Sin embargo, para restarle importancia, Pochettino quiso apostillar que también "habla perfecto inglés".

-Pochettino: "Bienvenido a nuestra humilde morada"

-Valdano: "¿Ah, sí? La palabra humilde no encaja de ninguna manera".



Messi, Neymar y Mbappé

"Son estas cosas que un club como el PSG te puede dar. La posibilidad de vivir una experiencia como esta -entrenar a Messi-. En una rueda de prensa, ante una pregunta un poco desafortunada, dije: 'Mira, he pateado mucha pelota de trapo para llegar acá'. Hay preguntas que subestiman al que las recibe. Puede ser que no tenga el nombre de haber sido un nombre referente de futbolista. Más que irrespetuosa era una obviedad en la que un entrenador no tiene que pensar. Para mí, estamos viviendo una experiencia buenísima con grandes jugadores en un club como el PSG que opta a ser el mejor del mundo".

El fichaje de Messi

"La fórmula se va a encontrar. Fue todo muy rápido, nadie esperaba el final de Leo en Barcelona. Fue una sorpresa. Él puede que tampoco lo esperaba. Fue tan rápido... Yo recibo la llamada del club al día siguiente de que existe la posibilidad y cuando se toma la decisión de ir a por él, el club hizo un trabajo increíble. No es fichar a un jugador, es fichar a Messi en tiempo récord para que en unos días estuviera todo montado. Habla muy bien de la capacidad de gestión del club.

Recibimiento a Messi

"Se creó una conmoción grande. Una expectación enorme en Francia y en París, pero también en el mundo entero. Leo es increíble. A todos nos puso muy contentos verlo. Causó mucha sorpresa lo que despertó. Encontró un club que se blindó al 100% de recibirlo de la mejor manera, creo que le sorprendió. Le hizo sentir tan bien, como algo que tiene que devolver al club. Siente la responsabilidad de ese cariño que el club mostró. Me gusta esa naturalidad de él".

La salida de Mbappé

"Veía muy firme al club. Muy claro que la idea era que continuara. Y a él muy tranquilo. Teniendo esa información interna, aunque algunos hayan querido poner que yo dudaba, siempre hemos estado tranquilos. El club tenía la idea clara y el jugador ha sido respetuoso. Es un gran profesional. Creo que es un chico muy inteligente, futbolísticamente es extraordinario. Habla perfecto español y perfecto inglés. Es muy seguro de sí mismo".

Jerarquía del equipo

"La realidad de Sergio Ramos, de Messi, de Neymar... Es otra realidad. Tienen que adaptarse a la actualidad. Es donde está el desfasaje que tenemos que gestionar y manejar, porque la expectativa es que Messi es el mejor, el mejor Neymar, al mejor Sergio Ramos, al mejor Verrati, al mejor Mbappé... Por supuesto que podemos ganar cualquier cosa".

