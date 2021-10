El PSG insiste pese a las palabras de Mbappé: quiere convertirle en el mejor pagado

El PSG ya prepara una nueva oferta de renovación por Kylian Mbappé tras escuchar las palabras del delantero galo. El atacante ha reconocido en los últimos días que quiso dejar el equipo en verano para fichar por el Real Madrid. Pese a ello, en la entidad parisina insisten en sus opciones de ampliar su contrato y están a punto de enviarle otra oferta que le convierta en el jugador mejor pagado del mundo del fútbol.

Mbappé ha confirmado en las últimas horas lo que se rumoreó durante semanas. El francés quería irse del PSG y por eso rechazó las ofertas de renovación. Quería también fichar por el Real Madrid, único club que envió una oferta oficial y al que pensaba marcharse Mbappé. Pero ninguna de esas situaciones fue suficiente para cambiar la postura del PSG, que como confirma RMC está muy tranquilo con la situación del galo.

El PSG mantiene la calma y está trabajando en una nueva propuesta que acabe con las dudas de Mbappé. Así lo publica RMC, que destaca que en el conjunto liderado por Al-Khelaifi no hay prisas con su asunto de su estrella pese a que a partir de enero será libre para negociar por cualquier club, incluido el Real Madrid que ya intentó su incorporación.

La única ventana de esperanza que queda en París es la de la falta de concreción de Mbappé a la hora de hablar de sus próximos pasos. Si bien ha confesado que quería firmar por el Real Madrid, no ha cerrado la puerta a una renovación con el PSG y mantendrá la duda hasta el final.

"Como dije, no sabemos qué puede pasar en el fútbol. No sabemos nada en absoluto. Hace seis meses, no sabía que quería irme. Tomé esta decisión durante el verano. Y decidí que me iba a ir", ha explicado sobre cómo se puede cambiar de pensamiento en el mundo del fútbol. Un pequeño grano de confianza para la directiva parisina.

El PSG, inamovible

El club francés ha demostrado en los últimos meses ser uno de los más duros a la hora de negociar. Tanto que cuando el Real Madrid envió la oferta de 180 millones de euros, y que podría haber aumentado hasta los 200 'kilos', en la entidad parisina ni se inmutaron. El PSG quiere que Mbappé no salga y hará todo lo posible para ello pese a las peticiones del propio jugador.

La última muestra de esa dura actitud la ha tenido Leonardo, con quien Mbappé tampoco mantiene una gran relación. El director deportivo ya fue el encargado de cargar contra el Real Madrid en su día al realizarse la primera oferta. Y, pese a haber pasado ya unas semanas, ha repetido su discurso contra la entidad merengue.

"Estos nuevos comentarios son la continuidad de una falta de respeto hacia el PSG y hacia Kylian. Durante la misma semana, un jugador del Real Madrid, luego el entrenador del Real Madrid y ahora el presidente del Real Madrid habla de Kylian como si ya fuera uno de ellos. Florentino Pérez ya había hablado de Kylian a la afición durante la semana. Repito: Es una falta de respeto que no se puede tolerar", ha denunciado Leonardo.

