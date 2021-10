10 respuestas de Mbappé que aclaran su frustrado fichaje por el Real Madrid: "Era el momento"

RMC ha emitido la entrevista a Kylian Mbappé por completo. El jugador francés habla claro sobre lo vivido en su verano en el que pidió salir del PSG para fichar por el Real Madrid. Se muestra decepcionado con la gestión de su equipo de la situación, aunque admite que aceptó las decisiones; así como reconoce que la oferta blanca "llegó tarde", pero no les culpa por cómo lo asumió el equipo parisino. Eso sí, el '7' cree que "era el momento" de llegar al Santiago Bernabéu.

Pidió irse

"Sí. Pedí irme. Desde el momento en que no quise extender, quise que el club tuviera una tasa de transferencia, que tuviera un reemplazo de calidad. Porque es un club que me ha aportado mucho. Siempre he sido feliz durante los cuatro años que pasé aquí. Y todavía lo soy. Lo anuncié lo suficientemente temprano para que el club pudiera dar la vuelta".

Fue en agosto

"No, a finales de julio, incluso antes. Tenía muchas ganas de que todos crecieran para salir, ir de la mano, hacer un buen trato y que todos siguieran su propio camino".

Todos lo sabían

"Se lo dije a Leonardo y a Al-Khelaïfi. Así, no hay nadie que diga que no sabe. Dicen que el proyecto está hecho, que no se lo habían imaginado sin mí y que no quieren venderme. Yo respeté eso. Le dije: Si no quieres que me vaya, me quedaré, está bien".

¿Renovar?

"Aprendí algo: la verdad de ayer no es la de hoy, no será la de mañana. ¿Sabías que Messi venía a jugar al Paris Saint-Germain? La verdad es que quería irme este verano. (...) Como dije, no sabemos qué puede pasar en el fútbol. No sabemos nada en absoluto. Hace seis meses, no sabía que quería irme. Tomé esta decisión durante el verano. Y decidí que me iba a ir".

¿Has recibido ofertas?

"No tengo nada. Escuché que había rechazado seis o siete ofertas de extensión, que ya no quería hablar de Leonardo. Esto no es cierto. Puedes preguntarle. Nadie ha dicho nunca, ni yo ni mi gente, que no queremos hablar con Leonardo. El presidente quería hacerse cargo del asunto. Por mi bien".

No quiere una telenovela

"No quiero hablar con la gente sobre eso. Es agotador para todos. Creo que podemos crear algo extraordinario este año. Viniendo a molestar a todos con discursos, entrevistas posteriores al partido donde ni siquiera te preguntamos sobre el partido, solo: Entonces, ¿te vas?… No, no".

"No saldrás"

"Yo también escuché eso. Al principio, cuando escucho eso, da un poco de miedo. Hablo honestamente. Da miedo cuando su presidente dice: nunca saldrá libre. Estaba frente a mi televisor, tragué saliva. Me dije: ¿Qué va a pasar? Después, cuando reflexionas, te dices a ti mismo que es una muestra de cariño, que es su forma de demostrar que el club se preocupa por ti. Después, siempre debes mantener la calma, nunca responder en caliente. Yo, cuando escuché eso la primera vez, estaba: madre mía...".

¿Se sintió engañado?

"Mi posición estaba clara. Dije que quería irme. Y lo dije bastante pronto. Personalmente, no me gustó mucho que dijeran: viene en la última semana de agosto... No, eso no es verdad. Eso hace que la persona que quiere aprovechar la oportunidad se escape. Lo anuncié lo suficientemente temprano".

¿Llegó la oferta tarde?

"Llegó tarde. Pero dije a finales de julio que quería irme".

¿Más tranquilidad en Madrid?

"¿Estás tranquilo en el Real? El jugador en el que me he convertido, nunca vivirá tranquilo. No huyes de tu carrera por eso. No puedes aspirar a ser un jugador que pasará a la historia y huirá porque te critican. No tiene ningún sentido. Desafía cualquier ambición que desee defender. Era un deseo, una convicción personal, que para mí quizás este era el momento".

