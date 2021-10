Rudiger se olvida del Real Madrid en un futuro fichaje: "Me halaga el interés del Bayern"

Antonio Rüdiger se quiere marcar un David Alaba. El austriaco fue protagonista en este último mercado de fichajes al llegar gratis al Real Madrid y el alemán espera su oportunidad de obtener un gran contrato para el próximo verano saliendo gratis del Chelsea. Mientras, el equipo inglés sigue intentando mantenerle y el propio jugador apunta a otro destino: el Bayern Múnich. Así lo ha hecho en la rueda de prensa con la selección germana.

"¿Mi futuro? Me siento bien en Chelsea donde estoy ahora, me encaja. El interés del Bayern me halaga porque eso demuestra que he hecho algunas cosas bien últimamente", concretó el internacional por Alemania. Sobre el Real Madrid no se ha pronunciado todavía, aunque está claro que el central ya ha comenzado a hacer su propio juego de cara al próximo verano. El central sería feliz de quedarse en Londres, pero pide duplicar su sueldo: de seis a doce millones de euros.

El central alemán termina vínculo con el campeón de Europa el próximo 30 de junio y hasta el momento los movimientos hechos por el club inglés en un intento de firmar un nuevo contrato, han resultado negativos. La diferencia económica parece abismal, tal y como se apunta desde Inglaterra. Ante la negativa, los agentes del jugador ya se han puesto a trabajar para encontrar ese acuerdo que no parece encontrar. Ahí aparece tanto los blancos como los bávaros.

The Athletic apuntó la semana pasada que Real Madrid y Bayern Múnich no tendrían problemas en llegar al sueldo que el internacional alemán demanda. Los blancos se están encontrando bastantes problemas defensivos en este inicio de temporada y parece que los merengues se lanzarán a por un central en el mercado. Rudiger fue posiblemente uno de los mejores jugadores del Chelsea en la Champions League del año pasado. El jugador de 28 años es un líder nato que dicta abiertamente el juego desde la línea de fondo y ayuda a organizar la forma defensiva mientras está fuera de posesión.

El internacional alemán promedia 2,63 duelos aéreos por partido mientras mantiene una tasa de éxito del 75,8%. Estas estadísticas demuestran en sí mismas cuán defensivo es Antonio Rudiger. Literalmente, no hay puntos débiles visibles en su juego: es rápido, ágil, fuerte en el aire, difícil de regatear, tiene una presencia física y es bastante tranquilo y sereno también con el balón. Con 28 años, formaría una sociedad sólida junto a David Alaba durante las próximas temporadas.

Los merengues tienen la mirada puesta en Kylian Mbappé y Erling Haaland. Si bien el enfoque parece estar principalmente en la línea del frente, el club también se replantea afrontar alguna contratación en la zaga. El contrato de Antonio Rudiger vence el próximo año y las negociaciones del Chelsea con su agente se estancan debido a las demandas del jugador. Es una oportunidad de mercado, aunque ahora el alemán parece verse motivado por la posibilidad de acabar en el Bayern Múnich, el club más grande e importante del país germano.

