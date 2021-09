Varane explica su salida del Real Madrid: "Lo tuve que pensar mucho, no fue una decisión fácil"

Manchester United y Villarreal vuelven a verse las caras después de la final de la Europa League. Aunque esta vez el escenario es la Champions. En la previa del encuentro, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos, Raphaël Varane ha hablado en rueda de prensa sobre el encuentro ante el 'submarino amarillo', pero también de su pasado en el Real Madrid y la comparación con los diablos rojos.

¿Cómo ve al United en la Champions?

"Lo que he visto en mis nuevos compañeros es que hay mucha calidad en nuestro equipo, tenemos un gran potencial y estamos trabajando muy fuerte para llegar a lo más alto. Esto acaba de empezar, pero tenemos más talento y experiencia este año, lo tenemos todo para creer y es lo que hay que hacer".

Crisis de resultados

"Estamos convencidos de que vamos a mejorar los resultados, ganar más partidos etc. La presión nos ayuda para estar más centrados en los objetivos, necesitamos sentir esa presión para rendir más. Jugamos en casa y creo que el apoyo del público será muy importante, en estos partidos se gasta mucha energía y en estos partidos necesitaremos a Old Trafford".

Varane, en un partido del Manchester United en la temporada 2021/2022 Reuters

Gerard Moreno y Pino

"Tenemos que estar más focalizados en nosotros, más que en sus bajas. Como podemos presionarles bien, quitarle el balón...Es un equipo que le gusta tener mucho la posesión y el control de juego. Colectivamente tenemos que hacer un gran partido porque tienen un equipazo pese a las bajas, pero obviamente la ausencia de Gerard Moreno es importante para ellos".

¿Cómo valora su salida del Real Madrid?

"Ha sido un proceso largo, lo he tenido que pensar mucho y no fue una decisión de un día para otro. Yo quería salir bien del Madrid, porque lo he dado todo allí, pero quería otro desafío y vivir nuevas emociones. Buscaba un reto más, algo diferente. La Premier es una competición buenísima y por eso quise venir".

¿Misma presión estar en el Real Madrid que en el United?

"Siempre es difícil hacer comparaciones. Los grandes clubes esperan mucho de los jugadores que llegan, pero creo que es bastante similar la presión, las expectativas que hay entre el Madrid y el Manchester son siempre las máximas. Ambos clubes siempre quieren ganar y una derrota o un empate es algo muy negativo. La presión de ganar en el Manchester es igual que en la del Madrid".

Varane y Cristiano Ronaldo, en un partido del Manchester United Reuters

Partido ante el Villarreal

"Sabemos que nos espera un partido difícil, donde vamos a pelear para tener la posesión de la pelota. La clave será no perder la pelota en nuestro campo bajo su presión. Creo que será un partido con mucho ritmo, tenemos la misión de ganar este partido".

¿Ha dado algún consejo a Solskjaer?

"Yo he hablado con el entrenador sobre el partido que nos puede plantear el Villarreal, pero él ha estudiado mucho al equipo rival. Mi experiencia contra el Villarreal claro que puede ser importante, pero más lo será la preparación del míster".

