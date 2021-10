El paso de Mbappé facilita la 'operación Haaland': el Real Madrid se prepara para romper el mercado

El Real Madrid aspira a formar una plantilla histórica la próxima temporada. Kylian Mbappé es el nombre que se ha ganado toda la atención en los últimos meses, más después de las ofertas enviadas por el club. Sin embargo, no es el único objetivo merengue en el mercado, sino que también está otro perfil joven como Erling Haaland. Los dos viven situaciones similares y pueden vestir de blanco en 2022. El club capitalino quiere romper el mercado y está preparado para ello.

La principal clave está en que el Real Madrid no ve incomPatibles a Mbappé y Haaland, sino que saben que unirles en el mismo equipos daría al conjunto blanco el dominio goleador de los próximos años. El delantero francés apenas tiene 22 años, mientras que el noruego todavía tiene 21 al ser de la generación 2000. Una juventud que no les ha impedido destacar en el panorama internacional y que les sitúa como una apuesta tanto de presente como de futuro. Por eso mismo sus clubes de origen no les quieren perder.

Tanto Mbappé como Haaland pudieron abandonar sus respectivos equipos este verano. Y no solo por el Real Madrid, sino por el interés de media Europa. Sin embargo, ninguno de los dos logró zafarse de las directivas a pesar de la crisis económica que vive el fútbol continental por la pandemia de la Covid-19. Todo se resolverá en 2022 y Mbappé ya ha dado el primer paso para facilitar los movimientos a Erling Haaland con el objetivo de vestir de blanco.

Mbappé no se había pronunciado de forma tan clara hasta estos últimos días. El delantero había confirmado que estaba estudiando sus opciones de futuro. Así lo adelantó a principios de año, cuando el PSG ya estaba intentando renovarle. Llegaron después sus negativas a ampliar el contrato, una Eurocopa donde no se produjeron avances y un último mercado de fichajes donde el Real Madrid envió dos ofertas diferentes para hacerse con sus servicios. Ambas no obtuvieron respuesta positiva del PSG.

Sin embargo, el gran paso lo ha dado ya con el mercado cerrado y a meses de ser completamente libre de negociar con cualquier club. Mbappé, en una decisión que no ha gustado nada al PSG, ha confirmado que pidió salir en verano y que de haberlo hecho solo habría firmado por el Real Madrid. "Pido irme porque, desde el momento en que decido no renovar, quería que el club tuviera un ingreso de traspaso para tener un recambio de calidad", ha admitido.

Unas palabras fundamentales para su futuro, aunque su llegada al Real Madrid no vaya a ser sencilla todavía, y que pueden servir para Haaland. El hecho de hacer pública tu intención de ir a un equipo concreto allana el camino y descarta rivales, por lo que el noruego puede seguir la misma estrategia que Mbappé.

En su caso, el Dortmund tendrá que afrontar una cláusula de salida de apenas 75 millones en 2022, mucho menos de lo que han pedido ante los últimos intereses de grandes de Europa. Y Haaland, como ha confirmado la entidad germana, ya ha dejado entrever que le gusta la posibilidad de fichar por el Real Madrid. Por lo tanto, solo queda el camino de una nueva declaración pública que dé vía libre a los de Florentino Pérez para firmar a los delanteros con mayor proyección del panorama.

Las cuentas, preparadas

Por si las intenciones de los dos jugadores no fueran suficientes, el Real Madrid también cuenta con el respaldo económico necesario para abordar dos fichajes históricos. Así lo han confirmado tanto con las cuentas oficiales como con declaraciones de dirigentes de relevancia como Javier Tebas, presidente de LaLiga y conocedor de todas las cuentas de los participantes en la competición.

El Real Madrid no ha obtenido pérdidas en las dos últimas temporadas afectadas por la Covid-19, lo que ya deja entrever la buena gestión merengue. Pero, además, hay que sumarle que esta temporada tendrá un límite salarial más de 200 millones superior al del año pasado al haber incorporado fondos propios que dan un gran margen al club. Dicho movimiento se realizó para cubrir un posible fichaje de última hora de Mbappé y se mantendrá la próxima campaña, por lo que hay vía libre para atacar en ambos frentes.

