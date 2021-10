El Real Madrid, con dos internacionales en duda por problemas físicos

El Real Madrid sigue de cerca la situación de dos de sus jugadores. Casemiro y Camavinga, dos de los centrocampistas más empleados por Carlo Ancelotti, están en duda por problemas físicos. El brasileño podría ser baja por una muela del juicio y el centrocampista galo, según su propio equipo nacional, tiene un hematoma que puede dejarle fuera del reparto de minutos.

El caso de Casemiro es el más peculiar. Brasil se enfrentará a Venezuela, Colombia y Uruguay los días 8, 10 y 15 de octubre para buscar su clasificación para el Mundial de 2022. Sin embargo, está por ver para cuál de los duelos, sí así lo decide Tite, estará disponible Casemiro. Según informa Globoesporte, el jugador del Real Madrid ya ha consultado a su dentista y las molestias y fiebre que le está ocasionando podrían obligar a cortar al jugador durante este parón.

De ser así, Casemiro tendría casi dos semanas para poder recuperar algo de físico tras un inicio de temporada frenético. De hecho, el propio Ancelotti bromeó recientemente ante los medios cuando le preguntaron por un posible desgaste físico del mediocentro brasileño. "Todos dicen que Casemiro están cansado, yo no lo veo así. Que quites un jugador no significa que no merezca jugar, solo es para preservarles", bromeó el técnico italiano del Real Madrid.

El otro jugador en duda es Camavinga, cuya situación es algo diferente. El centrocampista francés fue convocado con la sub21 para disputar los encuentros de clasificación de la próxima Eurocopa sub21. Partidos fijados para los días 8 y 12 de octubre ante Ucrania y Serbia respectivamente. Su presencia, pese a ser un jugador clave, está en el aire.

"Eduardo tuvo un período menos bueno, lo que también se puede explicar por la forma en que puso el listón tan alto. Estaba peor, había esta vaguedad en torno a su futuro", aseguró el seleccionador Sylvain Ripoll en rueda de prensa al ser preguntado sobre su estado físico y su explosión en el Real Madrid.

Camavinga, liberado

A ojos del entrenador, el fichaje por el club merengie "le liberó de un peso para aclarar las cosas". "Vimos que debutó con éxito con el Real Madrid y nos encontramos con un Eduardo sonriente", ha destacado. Sin embargo, el último duelo ante el Espanyol acabó con Camavinga tocado y con su participación con Francia en el aire. "Recibió un gran golpe en la parte superior del pie izquierdo en su último partido con un gran hematoma. Estamos en la gestión día tras día. Está en cuidado y no entrenará hoy, ya veremos mañana", sentenció ante la prensa el técnico galo.

El Real Madrid, cabe recordar, no jugará su próximo partido oficial hasta el próximo 17 de octubre ante el Athletic de Bilbao. Dos semanas de descanso suficiente para recuperar fuerzas y a las que se podrían sumar, si la cosa no mejora, tanto Casemiro como Camavinga.

