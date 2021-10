"Ahora cualquiera puede jugar en la Selección, yo estando 'on fire' en el Liverpool no"

La convocatoria de Luis Enrique para la fase final de la UEFA Nations League ha vuelto a despertar un tenso debate. El seleccionador ha acostumbrado a sorprender con sus listas y en esta última no ha sido para menos. Gavi, canterano del Barça que apenas lleva acumulados 370 minutos en el primer equipo, estará por primera vez con la Absoluta. Una decisión que no ha entendido todo el mundo y entre ellos José Enrique.

El exjugador español, que llegó a alcanzar uno de sus mejores estados de forma en el Liverpool, ha criticado la facilidad de algunos jugadores para llegar a la Selección. Si bien José Enrique ha celebrado que ahora solo se premie a jugadores que están en forma, el zaguero también ha recalcado los constantes cambios que hay en la plantilla de la Selección y las complicaciones que eso puede generar.

José Enrique ha recordado que "ahora Barcelona y Real Madrid están mal", por lo que se ha permitido que haya "más diversidad" en las últimas listas del equipo nacional. "Luis Enrique escoge a quien ve en forma, y eso me gusta. Pero a veces tienes que mantener el equipo", ha subrayado en una entrevista para Stats Perform. "Cuando un grupo juega junto más veces, se acaba adaptando antes".

View this post on Instagram Una publicación compartida de Jose enrique (@joseenriquee3)

"Mira ahora por ejemplo a Messi. No es el Messi que vimos en Barcelona. Juega con dos tipos diferentes de jugador como Mbappé y Neymar. El PSG juega diferente, tiene que adaptarse al estilo. Es lo mismo con España", ha analizado José Enrique. Por todo ello, el exjugador ve cierta facilidad para jugar con la Selección en la actualidad.

La Selección, más fácil

"Ahora cualquiera puede ir con la Selección. Y ahora ha llamado al chico -en referencia a Gavi-, que no recuerdo su nombre, pero apenas ha jugado 200 o 300 minutos con el Barcelona y ha ido con la Absoluta de España. Y te quedas como: '¿Qué es esto?' He jugado con el Liverpool y estaba en condiciones de jugar con España cuando estaba on fire. Ahora parece que es demasiado fácil jugar con España en cuanto haces dos o tres buenos partidos y en mi opinión no debería ser tan fácil representar a tu país", ha concluido un José Enrique muy crítico con la convocatoria.

El seleccionador español, consciente de los numerosos comentarios, ha defendido en su última comparecencia la lista de jugadores disponibles para la UEFA Nations League. "No tengo noticias porque no leo, no os escucho... Así que para mí es la misma lista de siempre. Me genera lo mismo. Confío en lo que traigo [...]. No os leo porque creo que sé más de fútbol que la mayoría y porque tengo más información que vosotros. No hay una opinión que pueda leer que me pueda interesar", reconoció ante los medios de comunicación.

La prueba de si su convocatoria funciona será ante Italia. El equipo de Mancini ya dejó a España sin Europa y tendrá un nuevo cara a cara con una final de la UEFA Nations League en juego.

[Más información - La sonrisa de José Enrique ante el extraño tumor cerebral que casi le cuesta la vida]

Sigue los temas que te interesan