El mensaje de Ancelotti a Asensio por su situación en el Real Madrid

Carlo Ancelotti ha hablado sobre la situación de Marco Asensio en el Real Madrid. Durante los últimos días se ha especulado con el malestar del futbolista por la falta de minutos que está teniendo en este inicio de temporada 2021/2022. El técnico italiano se ha mostrado satisfecho por la postura del jugador y le ha lanzado un mensaje positivo.

En la previa del encuentro ante el Mallorca, Ancelotti ha asegurado que le gusta que sus jugadores estén molestos cuando juegan menos. Eso es una buena señal para el técnico de La Décima. Y, además, ha ampliado su discurso a otros futbolistas del plantel merengue como Isco o Jovic.

"Creo que todos los jugadores saben cómo pienso. Hacer una alineación es complicado. Asensio puede que no esté contento y esto creo que es bastante normal. Me parecería anormal que un jugador no jugase y estuviese contento. ¿Asensio no está contento? Bien. ¿Isco no está contento? Bien. ¿Jovic no está contento? Bien", ha comenzado diciendo.

Rueda de prensa de Carlo Ancelotti antes del Real Madrid - Mallorca

"Los jugadores que no juegan, no tienen que estar contentos. Asensio, Isco y Jovic entrenan bien. Estos tres van a tener minutos. Jovic jugó diez minutos ante el Valencia y fue importante. Isco, también y fue importante. Ambos cambiaron el partido. A mí no me gustan los jugadores que no juegan y están contentos", ha agregado Ancelotti ante los medios de comunicación.

Asensio quiere más

La grave lesión que sufrió en la International Champions Cup 2019, durante el partido ante el Arsenal, provocó un antes y un después para Asensio. El mallorquín no ha vuelto a ser ese futbolista atrevido y con punta de velocidad que, además, no dudaba en armar la pierna para enviar a la portería contraria poderosos latigazos.

El '11' blanco, que acaba contrato en junio de 2023, tan solo ha disputado 68 minutos en lo que va de temporada. Esto significa que pese a haber participado en cinco de los seis partidos que ha jugado el equipo en este inicio de curso, su tiempo de juego ha sido prácticamente anecdótico. El mejor ejemplo es cuando ingresó en el campo ante el Inter de Milán a falta de 1 minuto para el final.

Asensio quiere resolver su situación. Quiere una oportunidad y en algunos círculos se comienza a comentar que podría buscar una salida en los próximos meses para encontrar un mayor protagonismo lejos de la casa blanca. Por el momento, Ancelotti le promete que tendrá minutos.

