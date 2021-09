Lewandowski confirma hasta dos reuniones con el Real Madrid para tratar su fichaje

El Real Madrid buscó en varias ocasiones el fichaje de Robert Lewandowski. La operación, además, estuvo muy cerca de producirse. Tal fue la intensidad de los contactos que el delantero polaco ha confirmado que existieron dos reuniónes con Florentino Pérez, presidente del club merengue. Una de ellas se produjo nada más terminar un partido.

Lewandowski, que no ha querido desvelar el contenido de la reunión, sí que ha confirmado que esos encuentros con el máximo mandatario del Real Madrid se produjeron. El tema a tratar, como es de prever, era el de su incorporación a la delantera merengue. Sin embargo, la operación nunca llegó a producirse pese a la buena sintonía entre la entidad y el delantero.

"Sí, es cierto que me vi con Florentino Pérez en un par de ocasiones. Una de ellas tras un partido que jugamos contra ellos. Pero lo que pasó en aquella charla no puedo contarlo", ha asegurado durante la gala organizada por el Bayern y ESM. En dichas declaraciones recogidas por MARCA, también ha mostrado su intención de seguir en la Bundesliga pese a los últimos rumores de traspaso.

"Ahora mismo no es algo que tenga en la cabeza, puesto que estoy enfocado al cien por cien en el Bayern. Siempre hay especulaciones, pero ya me enfrento con clubes de otros países en la Champions League. No hace falta probar más Ligas", ha asegurado durante el acto.

Lewandowski, preguntado por el buen momento de forma de Karim Benzema, ha definido al delantero del Real Madrid como un "gran jugador" al que admira por su trabajo tanto para el resto del equipo como por su potencial de cara a portería.

El interés del Madrid

El encuentro, aunque no ha sido fechado por Lewandowski, pudo producirse en el año 2013. El Real Madrid se enfrentó en aquella ocasión al Borussia Dortmund en un partido de la Champions League. El duelo se celebró en el Santiago Bernabéu y, tras este enfrentamiento, el presidente del Real Madrid pudo verse las caras con Lewandowski.

El diaro alemán Bild ya publicó en su día que tras ese partido Florentino Pérez trasladó una oferta a Lewandowski para que fichara por el Real Madrid. Sin embargo, el delantero polaco acabó firmando con el Bayern Múnich, donde se mantiene desde entonces como una de las referencias ofensivas del fútbol continental. Lewandowski, pese a no dar muchos detalles del encuentro, por fin ha confirmado que existieron dichas reuniones.

Su futuro, pese a llegar a estar muy vinculado al Real Madrid, no parece que vaya a trasladarle a la capital española. El jugador de 33 años ya no estás en las quinielas y ahora todas las aspiraciones merengues se centran en perfiles más jóvenes como el de Erling Haaland o Erling Haaland. El caso del noruego es similar al de Roberto: joven, triunfando en el Dortmund y con medio planeta buscando su incorporación.

