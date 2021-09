Ancelotti: "El equipo tiene pelotas, hasta ahora lo hemos hecho bien"

El Real Madrid disputa este miércoles el partido de la jornada 6 de La Liga. Su rival, un Mallorca que visita el Estadio Santiago Bernabéu con Take Kubo como principal atractivo. En la previa del encuentro, Carlo Ancelotti comparece ante los medios de comunicación para analizar el duelo liguero intersemanal.

Luchar hasta el final

"Si somos capaces de meter esta actitud en los partidos sales bien en los partidos, pero claro que el espíritu es la base de los resultados. Siempre hemos luchado hasta el final".

Koeman, discutido en el Barça

"Yo creo que por la experiencia que tengo que cada año se tiene problemas en el equipo. Se pueden tener antes o después. Nosotros ahora estamos bien, pero tendremos problemas. Lo único que puede hacer el entrenador es trabajar para solucionar los problemas".

Rotaciones

"Antes de todo tengo que evaluar la condición de los jugadores que han jugado y si se han recuperado bien. Pero sí estoy pensando en hacer algunos cambios, pero tengo que ver el entrenamiento de hoy. Pero está claro que algunos cambios vamos a preparar".

Carlo Ancelotti, durante el Valencia - Real Madrid REUTERS

Estilo de su Real Madrid

"Pregunta complicada, necesito tiempo para explicarlo. Creo que un equipo tiene que tener en cuenta la historia y tradición de un club, pero también valorar a sus jugadores. Hay que valorar la calidad de los jugadores y también la tradición e historia del club".

Situación de Asensio

"Creo que todos los jugadores saben cómo pienso. Hacer una alineación es complicado. Asensio puede que no esté contento y esto creo que es bastante normal. Me parecería anormal que un jugador no jugase y estuviese contento. ¿Asensio no está contento? Bien. ¿Isco no está contento? Bien. ¿Jovic no está contento? Bien. Los jugadores que no juegan, no tienen que estar contentos. Asensio, Isco y Jovic entrenan bien. Estos tres van a tener minutos. Jovic jugó diez minutos ante el Valencia y fue importante. Isco, también y fue importante. Ambos cambiaron el partido. A mí no me gustan los jugadores que no juegan y están contentos".

Diferencias entre el Ancelotti de 2014 y el actual

"Tengo que tener en cuenta las características de los jugadores. Muchos de ellos son distintos a los que tuvo en la etapa anterior. Hay que aprender e intentar meterlos en una buena posición en el campo. El trabajo es esto. Después conozco al público y al club mucho mejor. Creo que ahora lo estamos pasando bien".

¿Le ha venido bien a Vinicius que no llegase Mbappé?

"Yo creo que no. Creo que a Vinicius le va bien porque tiene más madurez. Tiene más confianza y está mostrando toda su calidad. Si llegasen otros jugadores, creo que no cambiaría nada".

Pérdidas de tiempo en los partidos

"Creo que las pérdidas de tiempo son algo común en todas las ligas. Es verdad que la línea que estoy notando en nuestra Liga, en la liga española, es que los árbitros no están pitando todos los contactos y eso ayuda a tener más tiempo de juego. Yo creo que lo están haciendo bien en este momento".

¿Ganar o jugar bonito?

"Ganar es lo primero. Pero tienes más posibilidades de ganar si juegas bien. Luego hay que ver qué significa jugar bien. En el juego también está el equipo rival. Jugar bien también significa defender bien. La palabra clave para mí es el equilibrio. Hay que hacerlo bien con balón y también sin balón. Si un jugador, por ejemplo, tiene el balón un minuto o dos, hay que ver qué hace ese jugador cuándo no tiene el balón".

Carlo Ancelotti, en rueda de prensa Real Madrid

¿El equipo está defendiendo bien?

"Creo que cuando el equipo está en posición defiende bastante bien. Lo que tenemos que mejorar es meter la presión más arriba. No podemos siempre pensar en defender en nuestro campo con un bloque bajo. A veces tenemos que buscar la oportunidad, adelantar la línea de defensa y presionar más arriba. Contra el Valencia no lo hicimos bien, necesitamos mejorar eso".

¿Cómo ve a Camavinga?

"Eduardo tiene todo para jugar en el Real Madrid. En este momento no tiene presión y está mostrando toda su calidad. Es un chico muy alegre, habla con sus compañeros en el vestuario y está tratando de hablar español rápidamente. Es la frescura de la juventud".

Defensa de tres en la salida del balón

"Es verdad. A veces la salida del balón lo hacemos con tres en defensa, otras con dos... Cada partido cambia".

¿Dónde juega más cómodo Camavinga?

"Esto lo he hablado con él. Él siempre ha jugado como pivote, pero también tiene calidad y velocidad para hacerlo más arriba. Es un mediocentro completo. Creo que puede cubrir con él todas las posiciones del medio".

Carlo Ancelotti, en San Siro EFE

Relación con el club

"Mi relación con el club es muy buena. En este momento, sí que para mí es como una luna miel. Habrá momentos en los que estemos menos brillantes, pero creo que nunca va a faltar el respeto que le tengo a este club. Por lo que representa, por el presidente y por toda la afición. Creo que será lo mismo con ellos. Que el presidente, la afición y el club también me respeten a mí cuando lleguen los momentos más complicados. Cuando me echaron también lo pasamos bien... he vuelto, así que lo hemos superado todo bien".

¿Qué aporta Camavinga?

"Aporta su calidad. Es un mediocampista moderno. Es un centrocampista completo, no es un especialista. Puede jugar en diferentes posiciones. Es muy joven y para nosotros tenerle significa mucho. Tenemos un centro del campo con experiencia y juventud. Con él estamos completos".

Lesiones

"Es un tema que tienen todos los equipos. Vimos al Valencia y no había jugado el miércoles. Son muchos partidos en una temporada, se exige mucho a los jugadores. Tenemos que convivir con este problema, no se puede hacer nada más. Unos se lesionan, otros vuelven. Es claro que es una pena, me gustaría tener a todos disponibles. Ahora falta Carvajal, la próxima semana volverán Mendy, Marcelo, volverá Kroos...".

¿Cómo está el equipo?

"Yo creo que podemos mejorar en la continuidad de nuestro juego, en el aspecto defensivo. Yo creo que estamos más que al ciencuenta por ciento. Creo que hasta ahora lo hemos hecho bien. Hemos jugado cinco partidos más el de Champions. Y hemos jugado fuera con partidos complicados como el de Sevilla, Valencia o Milán. El equipo tiene pelotas".

Carlo Ancelotti durante el encuentro frente al Deportivo Alavés REUTERS

¿Cómo está Hazard?

"Físicamente después del partido se encontró bien y se sintió bien durante el partido. Hizo buen partido, pero es claro que es uno de los jugadores que tenemos que evaluar por los problemas que ha tenido en el pasado. Pero eso pasa con todos los jugadores que han tenido problemas. Lo importante es la calidad, no la cantidad de los minutos".

¿Es importante tener pelotas?

"Yo creo que los dos. Hace falta tener calidad y hace falta tener pelotas. Creo que las dos cosas son importantes para ganar partidos".

¿Descanso para Vinicius?

"Difícil decirlo. Un jugador que está enchufado y si no hay un problema de cansancio grande... Un jugador de 20 años que está bien puede jugar dos partidos seguidos".

