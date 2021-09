Asensio deja escapar otro tren: el recado de Ancelotti y un futuro peligroso en el Real Madrid

Marco Asensio se está quedando sin hueco en el Real Madrid. Es una realidad, triste, pero palpable, ya que el mallorquín no ha conseguido dar el paso al frente que su técnico Carlo Ancelotti esperaba de él. Comenzó la temporada con el hándicap de haber estado en los Juegos Olímpicos y desde entonces no ha conseguido abrirse paso entre la competencia.

De momento, se sitúa como uno de los grandes señalados en un equipo que está funcionando por encima incluso de las expectativas que tenía el aficionado madridista medio tras la llegada de Ancelotti. El nombramiento del italiano, a pesar de su palmarés y de sus éxitos, no suscitó especial ilusión. Ahora, los resultados y las sensaciones le están dando la razón y quien no se sube a su barco queda claramente marcado.

En esa tesitura está un Marco Asensio que ahora mismo no tiene sitio en la plantilla y, sobre todo, en el once titular y en la rotación minutos. Mientras otros compañeros como Vinicius o Fede Valverde sí han dado un paso hacia delante, el '11' del Real Madrid está más ausente que nunca. Se muestra intrascendente para los intereses del equipo y cada menos parte de la afición blanca le echa de menos y le espera.

Ancelotti ha intentado darle una nueva ubicación en el terreno de juego para aumentar sus posibilidades y su protagonismo, pero ni por esas. En la delantera no tiene sitio, ya que parte como una de las últimas opciones y en estos momentos solo la baja de Gareth Bale le hace ganar posiciones. Y en el centro del campo, donde 'Carletto' ha intentado buscarle un lugar como interior, tampoco ha convencido, por lo que las opciones se le acaban.

El hándicap defensivo

Uno de los principales problemas de Marco Asensio está en el aspecto defensivo, el cual se acentúa más cuando juega en el centro del campo. Ancelotti está insistiendo mucho a sus jugadores en que necesita que todos defienden y que todos aporten su cuota de trabajo para que el bloque se mantengan unido. Solo así podrán pelear por los grandes títulos.

Ese es un mensaje que han captado jugadores como Benzema o el propio Vinicius, que no solo brilla arriba, si no que también se está sacrificando por el bien común. Otros que todavía no lo han asimilado son Hazard o Isco, que viven en este apartado una situación muy similar a la de Asensio. El mallorquín necesita dar un plus en defensa para que el equipo no pague su presencia en el campo cuando no tiene la posesión de balón.

Si de momento las cosas en ataque no le están saliendo, al menos tiene que poner esa capacidad de esfuerzo y de trabajo que no son negociables. De momento, la fortaleza física de jugadores como Valverde o el recién llegado Camavinga están siendo más del agrado de Ancelotti por delante de la calidad del mallorquín. Así lo demuestra su pobre participación, sin haber sido titular en ningún partido y sumando solo un total de 70 minutos en los 5 partidos que se han disputado.

La puerta abierta

Esta situación comienza a ser peligrosa para un Marco Asensio que podría estar dejando su pasar su última oportunidad de triunfar y de continuar en el Real Madrid, club que apostó muy fuerte por su presente y su futuro desde el momento de su fichaje. Su calidad y su potencial hacían ver en él un líder para el Real Madrid de los próximos años, sensación que tras su grave lesión de rodilla no se ha confirmado.

Su situación ahora ha cambiado por completo y tampoco forma parte importante de la Selección. Marco tiene con Ancelotti la última oportunidad de agarrarse a esos trenes que están pasando a toda velocidad por delante de él. Otra temporada en blanco podrían empujarle a la rampa de salida del equipo, ya que necesita minutos para intentar cumplir su objetivo de estar en la Copa del Mundo de Catar 2022. Lo que hace unos años era impensable, ahora podría cambiarlo una oferta convincente para las dos partes, ya que en la entidad madridista no cierran ninguna puerta ahora mismo.

