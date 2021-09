Fede Valverde aprovecha la oportunidad: se hace indiscutible para Ancelotti

Siempre lo hace de forma silenciosa y sin dar el cante, pero Fede Valverde sigue ganando galones en el Real Madrid. El jugador uruguayo sigue siendo tan importante o más de lo que era para el club la temporada pasada o hace un mes, cuando todavía no había llegado a la plantilla del equipo blanco Camavinga. Carlo Ancelotti ha hecho de él un jugador esencial para entender al conjunto merengue de esta campaña.

El uruguayo vive en un gran estado de forma en este inicio de la temporada y la entidad se está aprovechando de ello. Fede, gracias a su arrojo, su entrega y su madridismo, ha conseguido ganarse a la afición blanca porque le sienten como uno más de ellos que tiene la suerte de vestirse de corto cada domingo para defender su escudo. En Mestalla tiene otra cita para aupar al Real Madrid hasta el liderato imponiendo su carácter.

Él ha pasado con nota el examen de tener que sustituir a Toni Kroos y Luka Modric y ahora con el segundo se ha asentado para Ancelotti. El alemán todavía debe esperar un poco para recuperarse bien de su pubalgia y el croata ha sufrido algunos problemas durante este año. Si bien es cierto que durante el inicio de la temporada también usó a Isco y a Marco Asensio como interiores, no hay nadie que le haya dado el rendimiento de este futbolista.

Denzel Dumfries agarra a Fede Valverde REUTERS

Ni la llegada de Camavinga le ha quitado minutos y junto al francés empieza a crear una sociedad de futuro que ilusiona al madridismo. En media hora como jugador merengue el francés ha tenido un impacto espectacular, pero la realidad es que se complementan a la perfección. En el avance hacia un fútbol más físico, Ancelotti ha puesto en valor la capacidad de estos dos jugadores que le aportan al Real Madrid algo distinto a lo visto hasta ahora.

El relevo

En la entidad preocupaba encontrar el relevo de la CMK (Casemiro, Modric y Kroos) y todo apunta a que ya se ha localizado. El Real Madrid no solo considera a Valverde un jugador de futuro, sino también de presente, y por ello le tienen en la mayor de las estimas. No es una esperanza, ni un proyecto a pesar de su juventud, es una realidad consumada que se irá haciendo todavía más grandes con el paso de los años y el peso de la experiencia.

Este sábado le preguntaban a Ancelotti por cómo podría reemplazar a Casemiro durante la temporada y dejaba claro que el doble pivote era una opción asumible y ahí Valverde es clave. "Esta calidad defensiva que tiene Casemiro no es fácil encontrarla. No tenemos un jugador con sus mismas características, pero tenemos a otros con otras. Ojalá pueda jugar todos los partidos, pero si no puede, encontraremos una solución. El doble pivote es una opción", decía.

La novedad

En los encuentros que se han disputado se ha visto al uruguayo ocupando la banda para darle profundidad al ataque, siendo intenso en la presión y, sobre todo, dándole un punto físico más al equipo. Valverde les está dando una lección magistral a todos ellos de cómo actuar en cada momento del partido y en cada zona del campo. Y a eso añade su velocidad, su aguante, sus cabalgadas, su pasión, su locura y su llegada. Nadie puede descartar ahora mismo que Fede se vaya a ganar un hueco de titular cuando estén listos Casemiro, Kroos y Modric.

Fede Valverde toca un balón con la cabeza Europa Press

Que es una especie de jugador total se conocía, pero Ancelotti está exprimiendo esta virtud lo máximo posible. Solo se ha perdido 10 minutos en estos cinco primeros partidos del año y solo ha hecho que asentarse en un equipo que le echaría en falta si no estuviera. Fede Valverde es, ahora mismo, un patrimonio inamovible en el Real Madrid. Su ampliación de contrato este verano hasta 2027 lo demuestra.

