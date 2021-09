El misterio de Hazard: con molestias en la rodilla y calentó en la segunda parte en Milán

El expediente de Eden Hazard en el Real Madrid está abierto. El jugador belga no disputó ni un solo minuto en Milán durante el partido ante el Inter en el estreno blanco en la Champions League 2021/2022. El atacante merengue se llevó una lectura clara de este encuentro: Carlo Ancelotti quiere que trabaje más defensivamente para arropar al equipo. Pero también hubo un problema físico que ha desvelado el entrenador italiano este sábado en rueda de prensa.

Así lo explicó en la previa al partido frente al Valencia. "Hazard no jugó primero porque tenía una pequeña molestia en la rodilla", argumentaba Ancelotti. El técnico esgrimió que la principal razón por la que no saltó al césped fue esa. En la rueda de prensa posterior al triunfo contra el Inter dio otra explicación: "A Hazard lo he pensado meter cuando el Inter estaba muy cerrado, pero prefería a Vinicius y a Rodrygo para atacar por fuera". No mencionó nada de su estado físico.

Además, hay un detalle más importante. Hazard estuvo calentando prácticamente toda la segunda parte en la banda. El belga estaba preparado para salir en cualquier momento. Quizá las molestias habían remitido y simplemente por eso no salió de inicio, pero sí que estaba para disputar algunos minutos. Queda la duda de si estas molestias eran tan relevantes, porque está claro que sí le permitieron ejercitarse al ritmo que Antonio Pintus le marcaba.

Estos problemas físicos en la rodilla no se han quedado ahí. Ancelotti admitió que esas molestias han seguido presentes durante el resto de la semana. "Ayer entrenó y hoy va a entrenar otra vez. Hazard ha mejorado sus condiciones, tenemos que tener cuidado por sus lesiones del pasado. Darle dos partidos seguidos es peligroso. Sé que no es el nivel que todo el mundo espera, pero está trabajando con confianza. Nosotros tenemos confianza de que va a volver a su mejor nivel", sentenció el italiano.

