Streaming en directo | Granada - Real Madrid (La Liga)

La jornada 36 de La Liga se cierra en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Granada y Real Madrid se vuelven a ver las caras y lo hacen en un momento clave de la temporada. Los locales no se juegan nada, ya que han conseguido la permanencia y no tienen opción para entrar en Europa, pero los blancos pueden decir prácticamente adiós a sus aspiraciones de ganar el título si pinchan.

El Atlético de Madrid se llevó los tres puntos frente a la Real Sociedad, colocándose así con 80 puntos en lo más alto de la tabla. El Barcelona pinchó, pero con un partido más hasta saber que hacen los merengues en Granada, y es segundo con 76 puntos. El conjunto blanco suma 75 y puede ponerse con 78 si gana a falta de dos jornadas para el final del campeonato doméstico.

Ante este escenario, al Real Madrid solo le vale ganar y para ello llegan a Los Cármenes con la defensa en cuadro. Tan solo cuatro zagueros están disponibles para el partido. De hecho, tres del primer equipo y un canterano, ya que Miguel Gutiérrez ha sido un habitual en las últimas convocatorias y ahora tiene la oportunidad de formar en el once inicial.

En la previa del encuentro, Zidane volvió a ser preguntado por la presunta conspiración arbitral contra el Real Madrid y el entrenador galo no quiso hablar más sobre el tema: "Al final, cada uno hace su trabajo. No voy a hablar más de estas cosas. Yo confío en el fútbol. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y el árbitro el suyo. No voy a decir algo porque se monta un lio. Vamos a controlar nuestro trabajo".

Lo que sí quiso dejar claro el míster del conjunto blanco es que van a pelear hasta el último partido por el título. "Pase lo que pase, lo vamos a intentar. Son tres partidos y lo vamos a dar todo en el campo para intentar ganar esta liga. El resto, lo veremos al final", afirmó 'Zizou'.

Por su parte, Diego Martínez señaló el posible guion del encuentro: "El Real Madrid juegue como juegue es el Real Madrid, jugadores internaciones, con mucha calidad, con un palmarés de los mejores del mundo, que está peleando por La Liga... vamos a competir con nuestras armas, da igual el plan de partido, en muchos momentos nos tendremos que adaptar a lo que propongan. Tenemos que ser eficaces y que ellos no tengan su día".

Cómo seguir el partido

Desde EL BERNABÉU os ofrecemos varias opciones para seguir el encuentro en directo. Los fans del Granada y el Real Madrid podrán ver el minuto a minuto comentado en nuestra narración en vivo.

Otra opción es seguir, a través del player que se puede ver en la parte superior de esta página, el partido en directo con todos los datos que necesitas conocer. Gracias a YouTube, los aficionados podrán ver el minuto a minuto del partido, comentar y compartirlo con todos sus amigos.