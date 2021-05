El plan de Diego Martínez ante el Real Madrid

Granada y Real Madrid cierran en Los Cármenes la jornada 36 de La Liga, la última intersemanal de la temporada 2020/2021. En la previa del partido, Diego Martínez ha hablado sobre el encuentro frente al conjunto blanco, el cual se juega el título liguero sabiendo lo que han hecho Barcelona y Atlético.

Durante la rueda de prensa, el técnico del Granada ha explicado que "enfrentarte al Real Madrid ya es una motivación tremenda", asegurando que es "uno de los mejores equipos del mundo". Pese a haber logrado la salvación, el conjunto nazarí irá a por la victoria frente a los de Zidane.

Diego Martínez tiene muy claro su plan contra el Real Madrid: "Vamos a competir con nuestras armas, da igual el plan de partido, en muchos momentos nos tendremos que adaptar a lo que propongan. Tenemos que ser eficaces y que ellos no tengan su día". "Hay que tolerar la frustración, resistir y encontrar el disfrute. La ilusión y el optimismo de que nosotros con nuestras armas podemos hacerles daño", ha afirmado.

Lesionados en el Granada

"Yangel y Montoro seguro que no llegan, Duarte es duda. Hemos afrontado eliminatoria de Europa League y llevamos todo el año conviviendo con las bajas permanentes y nunca me he quejado, pues ahora con los deberes hechos pues evidentemente los que entren lo van a hacer fenomenal. Enfrentarte al Real Madrid ya es una motivación tremenda, es uno de los mejores equipos del mundo y lo haremos con toda la ilusión que es lo que nos ha traído hasta aquí".

Piña de los jugadores del Granada para celebrar un gol en La Liga 2020/2021 LaLiga

Roberto Soldado, sancionado

"Si algo he aprendido y más como entrenador de un equipo humilde como nosotros me centro en lo que no puedo controlar, el resto a aceptarlo y asumirlo".

¿Reforzará Zidane el centro del campo?

"El Real Madrid juegue como juegue es el Real Madrid, jugadores internaciones, con mucha calidad, con un palmarés de los mejores del mundo, que está peleando por La Liga... vamos a competir con nuestras armas, da igual el plan de partido, en muchos momentos nos tendremos que adaptar a lo que propongan. Tenemos que ser eficaces y que ellos no tengan su día".

Partido para disfrutar

"Es ilusionarte y evidentemente enfrentarte en uno de los mejores equipos del mundo en sí mismo tiene que ser un disfrute. Hay que tolerar la frustración, resistir y encontrar el disfrute. La ilusión y el optimismo de que nosotros con nuestras armas podemos hacerles daño".

¿Hay una conspiración arbitral contra el Real Madrid?

"Nunca nos hemos quejado y nunca no hemos hecho y me centro en lo que puedo controlar, en lo que no puedo controlar no me centro. No ponemos excusas, saldremos a competir como siempre".

¿Juega Aarón?

"No suelo dar alineaciones. Estamos muy contentos con el rendimiento de Aarón y con el de Rui Silva y posiblemente en lo que queda necesitaremos a los dos".

