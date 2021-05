El Real Madrid se la juega ante el Granada: una defensa tocada y la presión por La Liga

Una gran parte de las opciones al título del Real Madrid se ponen en juego en el Nuevo Los Cármenes ante un Granada sin presión, perseguido Zidane por las lesiones en una temporada negra, con tan solo tres defensas disponibles de la primera plantilla y uno de ellos 'tocado', sin margen de error tras ceder dos empates en las tres últimas jornadas.



El Real Madrid se desmorona en el final de la temporada. En el momento en el que se decide La Liga tras un largo camino. Debatiéndose en el prisma con el que mirar una misma racha con dos puntos de vista bien distintos. Quince jornadas invicto pero tan solo un triunfo en las tres últimas jornadas. Dos empates de local, ante Betis y Sevilla, que le impidieron dar el salto al liderato para depender de sí mismo.



Con el Barcelona sintiendo su renuncia al título tras empatar ante el Levante, el pulso se dirime con el Atlético de Madrid. Se agotó el margen de error para el conjunto madridista que encara su visita a Granada con la obligación de ganar y acreditar las razones que le impulsan como segundo mejor visitante del campeonato. Su principal problema llega en una defensa en cuadro.

Piña de los jugadores del Granada para celebrar un gol en La Liga 2020/2021 LaLiga

Militao y Kroos felicitan a Asensio por su gol Reuters

El Granada ve opciones

Su técnico, Diego Martínez, ve posible el sueño de repetir la séptima plaza de la pasada campaña al vencer en el campo del Barcelona (1-2), aunque esas opciones continentales han desaparecido tras caer en sus dos últimos partidos frente al Cádiz (0-1) y el Betis (2-1).



Tendrá que hacer Diego Martínez, una vez más, malabares para confeccionar un once inicial de garantías ya que podría afrontar el choque con hasta una decena de bajas. Faltarán al partido con total seguridad ocho jugadores: los lesionados Jesús Vallejo, Carlos Neva, Luis Milla, Ángel Montoro, el brasileño Robert Kenedy y el colombiano Neyder Lozano, el sancionado Roberto Soldado y por estar con coronavirus Víctor Díaz.



Además, no está nada claro el concurso del medio venezolano Yangel Herrera y del central portugués Domingos Duarte, dos jugadores clave para el técnico, que se tuvieron que retirar con problemas físicos del pasado partido contra el Betis. Todo hace indicar que regresarán al once futbolistas como el camerunés Yan Eteki o el argentino Nehuén Pérez, mientras que lo previsible es que se mantenga bajo palos Aarón Escandell tras sus últimas buenas actuaciones.



Ante los numerosos problemas de efectivos en la medular, lo normal hubiera sido que Diego Martínez apostará por una zaga de tres zagueros y dos carrileros, pero tiene también un bajo número de centrales disponibles, por lo que tanto el once inicial como el dibujo a emplear por el Granada en el choque son una incógnita.

Granada - Real Madrid

Granada: Aarón; Foulquier, Germán, Nehuén, Quini; Gonalons, Yan Eteki; Antonio Puertas, Fede Vico, Machís; y Luis Suárez.



Real Madrid: Courtois; Odriozola, Militao, Nacho, Miguel Gutiérrez; Casemiro, Kroos, Valverde; Marco Asensio, Hazard y Benzema.



Árbitro: Jesús Gil Manzano (Colegio Extremeño)



Estadio: Nuevo Los Cármenes



Hora: 21.00 horas.