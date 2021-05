Achraf y el Real Madrid: "Tuvieron la oportunidad en su momento"

Uno de los grandes problemas que se ha encontrado el Real Madrid esta temporada ha sido el del lateral derecho. Dani Carvajal se ha pasado la mayor parte de la temporada fuera de los terrenos de juego. Ahí apareció Lucas Vázquez que se reconvirtió y rindió a un gran nivel, hasta que una lesión le ha apartado en el final de la campaña. Álvaro Odriozola sigue siendo la promesa a la que se espera siempre y no termina de romper. Además, Achraf Hakimi salió en verano en busca de más minutos, aunque está claro que los habría tenido de haber permanecido en la capital de España.

El lateral marroquí se marchó al Inter de Milán dejando dinero en las arcas del Real Madrid y con el objetivo de dar un paso adelante en su carrera. La realidad es que ha cumplido con parte de sus metas para esta temporada después de que este domingo, gracias al empate del Atalanta, el equipo 'neroazzurri' se ha convertido en campeón de la Serie A. De la mano de Antonio Conte ha acabado con la tiranía de la Juventus y ha sumado un nuevo título para su aún temprana carrera.

Achraf ha sido importante a lo largo de la temporada. Es el carrilero derecho fijo para el técnico italiano y tiene pinta de que lo seguirá siendo en el futuro. Ha jugado 41 partidos, prácticamente uno por cada uno de los millones que desembolsó el Inter para hacerse con sus servicios. Además, ha anotado siete goles y ha repartido siete asistencias en el campeonato transalpino. Eso sí, según Transfermarkt ha disminuido en 10 millones su valor bajando hasta los 50.

Achraf Hakimi, con la camiseta del Inter de Milan REUTERS

En Italia no existen las cláusulas de recompra, por lo que el Real Madrid decidió que se guardaría un derecho de tanteo para hacerse con sus servicios si en algún momento el Inter decide venderlo o alguien quiere ficharle. Esta opción le da prioridad para su venta, en el sentido de que si ponen una cantidad encima de la mesa por el marroquí los blancos podrán poner esa misma cifra y los italianos tendrán que vendérselo.

No lo piensa

En cualquier caso, Achraf no cree que vaya a regresar al Real Madrid a corto plazo. Así lo ha remarcado en una entrevista en 'El Chiringuito de Jugones', el prorgama de MEGA, este domingo: "Tuvieron la oportunidad en su momento. El Madrid era mi casa y me gustaría jugar ahí, pero decidieron otra cosa. Me molesta mucho que la gente piense que tenía miedo de luchar por mi puesto en el Madrid. Estaba completamente preparado para luchar por él. No sé qué pasó, cómo terminé en el Inter. No culpo a nadie, no culpo a Zidane y no culpo al club. Creo que la razón por la que tuve que dejar el Real Madrid fue por la Covid-19".

No cabe duda de que la pandemia tuvo que ver mucho en determinadas decisiones, como por ejemplo la salida de algunos hombres cedidos en el mercado de invierno que aceptaron recortarse el sueldo un 10 por ciento. Achraf lo hizo en verano, pero el canterano deja la puerta abierta para regresar un día.

[Más información: El Real Madrid y el lateral derecho: un problema ahora y una duda en la lista de fichajes]