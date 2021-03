"Achraf tenía potencial en el Real Madrid, pero no era tan bueno..."

Achraf Hakimi ha sido relacionado con el Arsenal para sustituir a Héctor Bellerín si este acaba saliendo del conjunto londinense en verano. Sobre la idoneidad del ex del Real Madrid para los gunners ha hablado un Bacary Sagna que es toda una leyenda del equipo inglés.

En declaraciones para Goal, el exfutbolista ha señalado que le encanta el internacional marroquí por sus muchas y muy buenas cualidades: "Nunca se cansa, siempre avanza. Es tan rápido... Me sorprendió verle jugar en el Madrid porque para mí no era tan bueno".

"Podías ver el potencial, pero nunca esperé que lo hiciera tan bien como lo está haciendo ahora", ha reconocido Sagna. En cuanto a Bellerín, ha comentado que "Héctor lleva años ahí". "Comenzó a jugar poco después de que me fuera yo, por lo que ha estado en el equipo durante unos seis años", ha continuado.

Héctor Bellerín, durante un partido con el Arsenal de esta temporada REUTERS

"Y un poco como yo sentí, probablemente él siente que quiere desafiarse a sí mismo porque ha estado ahí por mucho tiempo. No tiene nada que ver con el club, nada que ver con ganar copas o lo que sea. En algún momento, si quieres progresar, en mi opinión, debes ir a algún lugar y desafiarte a ti mismo y comenzar desde cero nuevamente", ha reconocido.

Sagna no ha ocultado que se siente identificado con Bellerín: "Así es como me sentí. Es bastante complicado como jugador. Héctor aún es joven, todavía le quedan cinco buenos años para jugar al máximo nivel y puede hacerlo. Entonces, si se fuera ahora, no me sorprendería su salida".

Para finalizar, el exjugador ha defendido a Héctor Bellerín: "Quiero darle crédito a Héctor pase lo que pase. Se le ha criticado mucho. Fue uno de los mejores, pero se lesionó mucho y creo que la gente lo olvida. Nunca es fácil tener una lesión del ligamento cruzado y luego volver a tu mejor nivel. Ahora está volviendo a su mejor nivel, pero lleva tiempo".

Un pilar del Inter

Del Borussia Dortmund al Inter de Milán sin pasar por el Real Madrid. Achraf era uno de los canteranos más prometedores de la casa blanca y después de sellar su particular 'Erasmus' en la Bundesliga, ya es para muchos uno de los mejores laterales del mundo.

Entre ellos para un Antonio Conte que ha convertido a Achraf Hakimi en uno de los pilares de la escuadra neroazzurra. En el Inter no quieren ni oír hablar de la posibilidad de una salida, pero desde Inglaterra continúan vinculándole con algunos de los equipos históricos de la Premier League.

