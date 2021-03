Achraf se convierte en la 'bomba' del mercado en la Premier League

Achraf Hakimi puede cambiar de equipo y competición tan solo un año después de firmar un contrato de cinco temporadas con el Inter de Milán. El exlateral del Real Madrid, sobre el que el conjunto merengue tiene una especie de derecho de tanteo, suena como refuerzo para grandes potencias de la Premier League. La falta de liquidez en la escuadra italiana, sumado al incesante interés de los equipos ingleses, han situado al zaguero como una seria opción para este próximo mercado de fichajes.

Los dos últimos equipos relacionados con Achraf son Chelsea y Arsenal. Ambos son los grandes representantes de la Premier League en la batalla por hacerse con el marroquí. Gusta, le llevan siguiendo un tiempo y ven una buena oportunidad en la situación del Inter. Porque, pese a que desde la cúpula de la entidad se niega cualquier problema financiero, los rumores sobre la posible necesidad de vender jugadores para mejorar las cuentas no cesan. Achraf podría ser esa 'víctima' perfecta para rebajar la presión financiera.

Según publica The Telegraph, el Arsenal está sondeando el mercado para encontrar un jugador que pueda suplir a Héctor Bellerín, cuyo futuro está en el aire y que ha sido relacionado con el PSG o incluso la Juventus de Turín. Por su parte, el Chelsea tampoco quiere perder esa opción debido. Aunque el nuevo equipo de Tuchel tiene el lateral cubierto con, entre otros, Azpilicueta, se mantienen como candidatos a hacerse con el fichaje.

Achraf en un partido del Inter de Milán de la Champions League 2020/2021 Reuters

Hasta que se defina la situación de Achraf, el jugador continuará siendo determinante en el conjunto italiano. Hasta el momento, el zaguero ha disputado 33 partidos y, pese a su posición, ha logrado ver portería en seis ocasiones. Su titularidad en el Inter no se discute y esa constante exposición no hará más que aumentar su valor de mercado.

El jugador, que fue traspasado a cambio de 40 millones de euros, cuenta en estos momentos con un valor de mercado de 50 'kilos' según portales especializados como Transfermarkt. Su tope, sin embargo, se produjo en su mejor momento con el Dortmund, donde llegó a los 60 millones.

Relación con el Madrid

El club merengue traspasó a Achraf al Inter el pasado verano. El lateral se había marchado cedido al Dortmund, donde logró ganarse el respeto de la Bundesliga y el interés de gran parte del continente europeo. Por ello, el Inter apostó por hacerse con sus servicios. Era un jugador joven, con claro potencial y con ciertas dudas sobre el papel que tendría en el Real Madrid.

Por ello, optaron por enviar una oferta de 40 millones de euros a un Real Madrid que no dijo que no. Achraf se marchó tras firmar un contrato por cinco temporadas y con el objetivo de establecerse entre los mejores de Europa en dicha posición. Pese a ello, en la entidad merengue no se desprendieron por completo de su canterano y mantienen un derecho de tanteo sobre el jugador en el caso de que abandone el Inter. Si el cuadro capitalino estuviera interesado en recuperar a Achraf, contaría con ventaja respecto al resto de pretendientes.

