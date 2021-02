Take Kubo y Reinier, elegidos entre los mejores futbolistas menores de 20 años del mundo

Take Kubo y Reinier Jesús

El Real Madrid es un club que se ha propuesto en los últimos años encontrar a los mejores talentos del fútbol europeo y mundial para conformar una plantilla de grandes futbolistas con un gran presente, pero también con un esperanzador futuro por delante. Una mezcla de veteranía y juventud que dan calidad y proyección al equipo.

Por eso, en el club se han propuesto desde hace ya algún tiempo llevar a cabo una estrategia de rastreo y fichajes de grandes promesas del fútbol mundial que tienen la oportunidad de jugar en el Real Madrid y demostrar si realmente son aptos y válidos para el fútbol de élite mundial.

En el caso de la primera plantilla blanca, se pueden observar casos como los de Lunin, Militao, Rodrygo o Vinicius, jugadores que llegaron muy jóvenes al primer equipo y que se encuentran demostrando su enorme potencial. Antes fueron otros como Varane o Asensio, o incluso jugadores de la cantera que se han convertido en referentes mundiales en su posición como Dani Carvajal.

Rodrygo Goes, durante el entrenamiento del Real Madrid

Además, el club ha elaborado también una increíble estrategia de expansión de ese talento mediante un juego de cesiones y ventas con opción de compra para permitir a esos jugadores crecer más allá de las fronteras del equipo, pero sintiéndose parte del propio club y con la posibilidad de poder regresar algún día al primer equipo del Real Madrid. Algunos de los casos más recientes han sido los de Dani Ceballos, Odegaard, Jovic, Mayoral, Brahim, Reguilón o Achraf.

Ahora, la prestigiosa publicación Four Four Two ha dado a conocer la lista de las 50 mejores promesas del fútbol mundial, jugadores de menos de 20 años que están llamados a ser los herederos de Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar o Mbappé por el trono de mejor futbolista del mundo. Se tratan de grandes talentos del fútbol, protegidos por sus equipos por ser pieza clave en su futuro más inmediato.

Reinier y Kubo

En esa importante lista se han colado dos jugadores propiedad del Real Madrid y además lo han hecho en puestos bastante altos de la tabla, formando parte de este prestigioso Top15. En el puesto número 12 se encuentra Reinier Jesús, un futbolista que todavía no ha tenido su oportunidad en el primer equipo del Real Madrid, pero que fue fichado con gran ilusión y esperanza.

Reinier Jesús y Jaume Mateu, en el Borussia Dortmund. Foto: Instagram (reinier.jesus)

Llegado muy joven desde Brasil, concretamente desde Flamengo, como Vinicius, pasó directamente a las filas del Real Madrid Castilla desde donde se preparó para conocer la capital de España, la nueva cultura y el idioma. Este verano salió rumbo al Borussia Dortmund para contar con los minutos necesarios para hacerse un sitio en la élite, algo que ya había hecho antes Achraf Hackimi. Sin embargo, no está teniendo mucha suerte, ya que ha contado con muy poco protagonismo y el Real Madrid se planteó incluso romper esa cesión y buscar otro destino para él.

Reinier tiene un gran futuro por delante, solo tiene 19 años, y seguro que dará grandes alegrías al madridismo y a los aficionados del fútbol mundial en los próximos años. En esta prestigiosa lista ha sido elegido en la duodécima posición, rozando el Top10 que cierra otro jugador del Real Madrid.

Takefusa Kubo, en su debut con el Getafe ante el Elche EFE

En ese puesto número 10 se encuentra Takefusa Kubo. El jugador japonés propiedad del Real Madrid ya ha demostrado en la élite su gran potencial tras su enorme rendimiento ofrecido en el Mallorca. Después, su paso por el Villarreal no ha sido el esperado debido a las pocas oportunidades ofrecidas por Unai Emery, pero en el Getafe de Bordalás ha vuelto a recuperar la ilusión y vuelve demostrar que puede ser ese jugador desequilibrante, hábil, con un regate genial y una enorme visión de juego que tiene loco a todo un país. De esta forma, Reinier y Kubo, de 19 años cada uno, presentes entre las mejores promesas del mundo.

