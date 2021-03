El agente de Achraf Hakimi manda un mensaje sobre su futuro

Los rumores con Achraf Hakimi y el mercado de fichajes como protagonistas siguen a la orden del día. El futbolista abandonó el Real Madrid de forma definitiva el pasado verano, después de jugar como cedido en el Borussia Dortmund, y lo hizo para embarcarse en una nueva aventura en el fútbol.

Italia fue su destino. En la Serie A abrió una etapa de su carrera el internacional marroquí. El Inter de Milán se convirtió así en su nueva casa, aunque en el acuerdo entre los nerazzurri y el Real Madrid, el club blanco se guardó una opción de tanteo para el futuro.

En los últimos meses se ha venido hablando de las dificultades económicas del Inter de Milán y de la posible venta de Achraf el próximo verano. En especial se ha especulado con que varios clubes de la Premier League estarían dispuestos a hacerse con sus servicios en la ventana de transferencias del periodo estival.

Achraf celebra con Lautaro Martínez Reuters

Sin embargo, en declaraciones para Radio Kiss Kiss, el agente de Achraf ha hablado sobre todos los rumores. "Hakimi está feliz en el Inter de Conte, que es un excelente entrenador", ha comenzado diciendo un Alejandro Camaño que después ha puesto de relieve que "el estilo de juego de Conte se adapta al perfil de Achraf".

"Creo que terminará mejorando mucho gracias a esta experiencia con los nerazzurri", ha continuado el representante. Lo cierto es que no ha desmentido una posible salida, pero sí que ha asegurado que el lateral se encuentra de lo más a gusto en el equipo del Giuseppe Meazza.

El Nápoles

También ha sido preguntado por Camaño por esos rumores que siempre han relacionado al jugador con el Nápoles y este no ha descartado una posible alianza en el futuro: "¿Por qué no? El Nápoles es el equipo de mi corazón, el mejor jugador de todos los tiempos -por Diego Armando Maradona- jugó en él". "No excluimos nada para el futuro", ha afirmado el agente de Achraf Hakimi.

Real Madrid - Inter

En enero, Corriere dello Sport publicó que Real Madrid e Inter estaban en conflicto por el incumplimiento del pago del traspaso de los italianos. Algo que salió a desmentir el conjunto merengue con un comunicado oficial: "En relación a la información que publica el Corriere dello Sport sobre supuestas tensiones entre nuestro club y el Inter de Milán, el Real Madrid CF quiere manifestar que dicha información es rotundamente falsa".



"El Real Madrid no ha procedido en ningún momento a un supuesto requerimiento de garantías al Inter de Milán tal como afirma la publicación. Los términos de la transferencia del jugador al Inter se enmarcan dentro de las habituales y normales relaciones contractuales entre clubes de fútbol. Y más en este caso con el Inter de Milán, con quien el Real Madrid siempre ha mantenido y mantiene unas excelentes relaciones al ser un club histórico y amigo", sentenció la nota oficial.

[Más información - Theo Hernández radiografía a Zidane: "Habla menos que Pioli..."]