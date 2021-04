Carvajal y Modric vuelven a un once titular del Real Madrid sin Hazard

Segundo partido de la semana en La Liga para Real Madrid y Betis. El conjunto verdiblanco visita el Estadio Alfredo Di Stéfano para disputar el encuentro correspondiente a la jornada 32 del campeonato doméstico. El equipo merengue parte en esta jornada desde la segunda posición de la tabla, mientras que su rival lo hace desde la sexta.

Para este duelo, la noticia de la convocatoria fue el regreso de Luka Modric después de ser baja en el último encuentro, en la victoria ante el Cádiz por 0-3 con un auténtico show futbolístico de Karim Benzema. Aunque la gran novedad fue la vuelta de Eden Hazard a una lista del Real Madrid.

El internacional belga vuelve después de su última lesión, pero no forma parte del once titular. Se espera verle a lo largo de los 90 minutos y que pueda repetir participación en la ida de las semifinales de la Champions League contra el Chelsea. Hazard no es de la partida, pero Modric sí.

Once titular

Los once futbolistas elegidos por Zinedine Zidane para enfrentarse al Betis, en el partido correspondiente a la jornada 32 de La Liga, son: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Nacho; Casemiro, Modric, Isco; Rodrygo, Benzema y Asensio.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

[Más información - Zidane: "¿Amenazas de Ceferin? Vamos a jugar la Champions, es ilógico y absurdo"]