El Real Madrid, sin respiro: otra 'final' ante el Betis antes del sueño europeo

El Real Madrid está obligado a ganar para seguir metido en la pelea por La Liga. Con un calendario más exigente que sus competidores, midiéndose al Chelsea la próxima semana, el club blanco recibe este sábado al Betis en el Di Stéfano. Zidane quiere evitar a toda costa que la Champions League sea una distracción y pone toda la atención del equipo en un compromiso también especial por el regreso de Eden Hazard.

Sin tiempo para el descanso, superando las bajas y el desgaste de tres partidos cada siete días, vivo en la pelea por el doblete, el Real Madrid encara una nueva semana clave. Con una racha de 16 partidos sin perder, tras levantarse del empate en Getafe plagado de ausencias de peso con un triunfo contundente en Cádiz, pero sin poder detenerse recibe al Betis.

Adaptándose Zinedine Zidane a las circunstancias. Después de tener que tirar de la cantera con recientes titularidades de Víctor Chust en defensa y Antonio Blanco en la medular, el técnico va recuperando jugadores. Tras el regreso entre semana de Dani Carvajal, que se perfila titular, y Raphaël Varane, le toca el turno a Luka Modric, superada su dolencia en la espalda, y al esperado Eden Hazard.

Eden Hazard, durante un entrenamiento del Real Madrid

El regreso de Hazard

El enésimo intento de aportar al equipo del belga llega ante el Betis, seis semanas después de caer lesionado el día de su reaparición. Tras superar una lesión en el psoas derecho que amplió una temporada repleta de dificultades. Solo catorce partidos, nueve titularidades, tres goles de un futbolista que estaba llamado a ser el gran referente.

El peso aumentó sobre las espaldas de Karim Benzema, el verdadero líder ante la ausencia del belga y del capitán Sergio Ramos. Peleando el 'pichichi' a Leo Messi con sus 21 tantos, a cuatro del argentino tras marcar en los ocho últimos partidos de Liga en los que fue titular. Sostiene al Real Madrid en la defensa de la corona liguera a falta de seis jornadas, a tres puntos del líder, Atlético de Madrid, y con varias fechas marcadas en rojo en el calendario.

Antes no podrá fallar ante el Betis, con el peligro de la fatiga física y mental, la cercanía de la cita europea ante el Chelsea con la posibilidad de alimentar el sueño de la decimocuarta. Zidane aseguró que no llamaría a Hazard hasta que no estuviese al cien por cien, con el alta competitiva. Su presencia en la lista, invita a pensar a que tendrá minutos, aunque la falta de ritmo hace difícil que sea desde el inicio. Siguen de baja Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Ferland Mendy y el uruguayo Fede Valverde.

Cadena de empates

El Betis del chileno Manuel Pellegrini llega al duelo ante el Real Madrid tras encadenar cuatro empates consecutivos ante Elche, Atlético de Madrid, Valencia y Athletic, y con la necesidad de puntuar en Valdebebas para consolidar su aspiración europea para el próximo ejercicio.

Los jugadores del Betis celebran el gol de Sergio Canales al Valencia LaLiga

En sexta posición con 49 puntos, a uno de la Real Sociedad y empatado con el Villarreal, el Betis se ha marcado un objetivo para el que necesita abrir brecha por abajo y meter presión por arriba al conjunto donostiarra, por lo que el duelo en el Alfredo di Stéfano se antoja clave aunque difícil para comenzar a sumar de tres.

Para este partido, Pellegrini cuenta con las bajas importantes de Cristian Tello, quien sufrió un duro golpe en el partido ante el Athletic por el que tuvo que ser sustituido; y del internacional Nabil Fekir, expulsado en los primeros compases del duelo ante los bilbaínos y que deberá cumplir un partido de sanción. Obligará al técnico chileno a modificar algunos de sus peones en la zona decisiva.

Entre las opciones que puede barajar el de Santiago, podría estar la de adelantar a la zona de la mediapunta a Sergio Canales y ubicar en el doble pivote junto al argentino Guido Rodríguez, posición que últimamente ocupaba el cántabro, al centrocampista mexicano Andrés Guardado. Esta disposición táctica ya le funcionó y podría repetir, con la baja de Tello, casi el mismo once que dispuso ante el conjunto bilbaíno en el Villamarín.

Para suplir a Tello, Pellegrini podría optar por la veteranía del capitán Joaquín Sánchez o por otras alternativas en la banda que podrían pasar por nombres como el mexicano Diego Lainez. En todo caso, el dibujo es bastante reconocible y en él podrían caber otras variaciones derivadas de la gestión de la plantilla y de la necesidad de armonizar la eficacia con el descanso de las piernas de los jugadores en el tramo decisivo de la temporada, aunque sin menoscabar el potencial para ir a por los puntos.

Real Madrid - Betis

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Modric; Asensio, Benzema y Vinicius.

Betis: Claudio Bravo, Emerson, Mandi, Bartra, Miranda; Guido Rodríguez, Guardado; Aitor Ruibal, Canales, Diego Lainez; y Borja Iglesias.

Árbitro: Estrada Fernández (Comité Catalán)

Hora: 21:00 - Movistar LaLiga / EL BERNABÉU.

Información: Partido correspondiente a la jornada 33 de La Liga que se disputará en el Estadio Alfredo di Stéfano (Madrid, España).