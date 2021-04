El Real Madrid piensa en Hazard para el futuro: el plan tras su lesión

La temporada de Eden Hazard con el Real Madrid está siendo de todo menos fácil. El belga apenas ha podido disputar 14 partidos desde que comenzara el curso 2020/2021. Los problemas físicos que le vienen acompañando desde el año pasado no han desaparecido y siempre que ha ido recuperando su mejor nivel, el contratiempo de las lesiones hacía acto de presencia. Más de un mes después, Hazard está preparado para volver.

Zidane ya había confirmado que estaría presente en la convocatoria. Y poco después se concretó la buena noticia al ver la lista de jugadores disponibles ante el Betis. "Toni no va a estar con nosotros, Luka va a entrar. Una mala noticia, una buena. Eden Hazard va a entrar en la convocatoria y es una buena noticia para nosotros", subrayó el entrenador del Real Madrid. El belga, por lo tanto, podrá reencontrarse con el césped ante el equipo bético.

La confianza en él es total. Tanto del club como de Zidane, que le consideran una de las estrellas del proyecto pese a que no haya podido demostrarlo en el tereno de juego. El entrenador merengue incluso mostró su lado más personal para reafirmar su apoyo al delantero. "Queremos ayudarle, pero no sé si va a ser conmigo o con quien porque tiene un contrato largo. Lo que quiero con todas mis fuerzas y todos los que estamos aquí es verle como jugador, y eso va a llegar tarde o temprano", reconoció el técnico francés hace apenas unas semanas.

Zinedine Zidane, durante el partido entre el Real Madrid y el Getafe REUTERS

El último partido de Hazard fue ante el Elche, donde notó una molestia muscular cuando apenas se había disputado el primer cuarto de hora del partido. Y antes de ese duelo, para verle sobre el terreno de juego habría que retrotraerse a enero, donde disputó tanto La Liga, como la Copa y la Supercopa. Ya entrados en el tramo final de la temporada, Hazard quiere volver para no marcharse.

Total precaución

Las diferentes recaídas que ha tenido Eden Hazard a lo largo de la temporada hace que su reincorporación al equipo sea aún más cuidadosa de lo normal. Ese último partido que disputó ante el Elche fue el claro ejemplo. Se tuvo cuidado con él, pero bastaron 15 minutos para arruinar una recuperación de varias semanas.

Y es que, en total, Hazard ha tenido que enfrentarse a seis procesos diferentes de recuperación. El más largo este último, por el que se ha perdido ocho encuentros con el Real Madrid en un momento clave de la temporada. Como sucedió en enero, la inclusión de Hazard irá con calma. En aquella ocasión, pese a las ganas, el belga fue pero no jugó ante el Granada. Disputó 13 minutos en el siguiente partido ante el Elche y poco más de 15 contra el Celta. Pasaron tres partidos hasta que disfrutó de una titularidad, un síntoma evidente del cuidado que se tuvo.

Objetivo Champions

El Real Madrid no ha tenido un mes sencillo por la presión del calendario. Los encuentros de Champions, las jornadas de La Liga y duelos tan importantes como el derbi ante el Atlético de Madrid o El Clásico ante el FC Barcelona. Semanas de tensión en las que no ha estado Hazard, que podría haber forzado para estar en alguna de las eliminatorias europeas, pero que optó por mantenerse cauto para no empeorar su lesión.

Eden Hazard sigue el partido entre el Real Madrid y el Celta de Vigo desde la banda mientras calienta REUTERS

Ese tramo de espera ha llegado a su fin. Hazard llega justo antes de la eliminatora de semifinales de la Champions League contra el Chelsea. Curiosamente, su exequipo. Curiosamente, en un momento con excesiva tensión por todo el conflicto generado por la Superliga Europea. La ida será el próximo 27 de abril, justo después del duelo liguero ante el Betis. El siguiente partido, y en el que se decidirá todo, el 5 de mayo en Stamford Bridge. Hazard, por lo tanto, podrá llegar al primer encuentro europeo con algunos minutos ante el Betis. El gran objetivo está la vuelta, cuando habrá podido jugar también ante Osasuna en La Liga.

Su última aparición en Champions se produjo en noviembre ante el Inter de Milán. Y no acabó nada mal, pues el Real Madrid ganó al equipo italiano y Hazard consiguió ver portería. Fue su único gol en competición europea. Y ahora, meses después, puede suponer una final de Champions.

